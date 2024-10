모든 사람은 이혼 예정자다

“직장인들은 주머니에 사직서를 넣고 다닌다지만, 나는 이혼서류를 넣고 다닌다.”

아는 지인의 말이다. 결혼한 사람이라면 누구나 한 번쯤 생각이 스쳤을 단어, 이혼. 또 다른 지인은 이렇게 말한다. “이혼보다는 졸혼이 낫지. 요즘 60대 사이에 ‘졸혼 고백’이 화제야.”

‘졸혼’은 ‘결혼을 졸업한다’라는 뜻으로 혼인 관계는 유지하지만 부부가 서로의 삶에 간섭하지 않고 독립적으로 살아가는 개념이다. 일본에서 이미 인기를 끌고 있는 새로운 풍속이다. 혼인의 결합 관계는 유지하며 몸이든 마음이든 따로 떨어져 살면 이혼을 고민하는 ‘별거’일 텐데, ‘졸혼’이라는 이름을 써서 서로 상처도 줄이고 사회적 문제 제기가 어려운 일본식 이혼으로 포장한 게 아닌가 싶다. 사실 일제 강점기 때만 하더라도 이혼은 신문에서 비중 있게 다룰 정도로 큰 사회 문제였다. 추측컨대 일본인의 문화에서는 여전히 이혼 자체를 긍정적으로 받아들이기 쉽지 않을 것이다.

우리나라는 고려시대를 보더라도 이혼과 재혼이 자유로웠다. 그 시대에 이혼하고 재혼한다는 것은 흔한 일로서, 그다지 죄스러운 일은 아니었다. 재혼도 부덕으로 생각하지 않았다. 과부나 이혼녀라는 이유만으로 불리한 재혼을 했던 것도 아니었다. 성종·충렬왕·충숙왕 등은 이혼한 여자를 왕비로 맞아들였다고 하니, 어쩌면 지금보다 더 개방된 사회가 아니었을까 싶다. 유교의 영향으로 정절을 강조했던 조선시대에도 이혼은 존재했다. 단지, 양반들은 이혼하려면 먼저 왕의 허락을 받아야했고, 평민은 자율적인 합의 이혼이 가능했다.

이혼의 역사에 대해 이렇게 이야기하는 이유는, 한 가정의 가장으로 치열하게 젊은 날을 보낸 ‘꽃중년’이라면 남아있는 삶에 대한 로맨스를 잃지 않았으면 하는 마음에서다. 필요하다면 이혼까지도 두려워 않는 도발을 감행하면 어떨까 싶은 것이다. 어깨를 짓누르는 삶의 무게를 벗어 던지고 자유를 얻어 마음이 늙지 않는 삶을 추구해보자는 얘기다. 이제 누군가와 ‘억지로’ 함께 사는 것은 아니어야 하지 않은가 말이다. 피 끓는 뜨거운 관계까지는 아니더라도 서로에게 ‘웬수’가 아닌 적어도 ‘가족’으로의 삶은 살아야 하지 않을까.

단점이 없는 사람은 없다. 하지만 싫은 것만 보이는 사이라면 의심할 여지가 없다. 차라리 화끈하면서도 가슴 설레는 중년의 원숙한 로맨스가 있는 삶을 위해 지금이라도 주머니 속 ‘결혼관계 사직서’를 던지는 용기가 필요하다. 어쩌면 상대의 가방에도 이미 ‘이혼서류’가 준비되어 있을 수 있다.

그렇다고 내가 이혼 예찬론자는 아니다. 가정을 지키는 것이 무엇보다도 중요하다고 여기는 대한민국의 평범한 아내이자 엄마다.

그러나 내 가슴속 한 켠에도 이혼서류가 담겨있다. 모든 사람은 언제나 이혼할 수 있는 이혼 예정자이기 때문이다. 자의든 타의든, 언제 어떻게 이별을 하게 될지 모르기에, 연습이 필요하다. 단지 가슴 속 사직서를 언제 던질지는 스스로 선택하면 된다. 일 년 뒤, 십 년 뒤, 그게 아니면 저승길에서 선택할 수도 있다. 오늘의 도발에 박수쳐 줄 아량이 있다면, 당신은 이미 젊다.

허은아(주)예라고 대표이사

