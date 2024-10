[청문회]식사 자리가 청문회로 바뀔 때가 있다. 가령 며칠 전 저녁식사 중에 아내가 내게 질문 하나를 던졌을 때처럼. 당신 이번 크리스마스에 나한테 선물 줄 거지? 전혀 예상치 못 한 질문이라 나는 들고 있던 숟가락을 떨어뜨릴 뻔했다. 세상에는 크리스마스에 선물을 주고받는 부부가 많겠지만 우리 부부는 아니다. 어쩌면 연애할 때는, 어쩌면 결혼하고 몇 년간은 그랬을 수도 있겠지만, 그 가능성을 완전히 부인할 수는 없겠지만 적어도 내 기억에는 없다. 오랫동안 하지 않던 일을 어느 날 갑자기 하기란 쉽지 않다. 행동은커녕 생각조차 하기 힘들다. 그러고 보면 사람의 생각이란 관습적이다. 나는 당황했다. 정직이 최상의 정책이라지만 나는 정직하고 싶지 않았다. 정직할 수도 없다. 원래 청문회에 나온 증인치고 정직한 사람은 드문 법이니까. 나는 겨우 대답했다. 물론이지.

[동공지진]아내는 원하는 답을 받아낸 국정조사위원 같은 표정을 지었다. 무슨 선물할 거야? 나는 더 당황했다. 아마 이 식탁청문회를 방송국에서 TV로 생중계하고 있었다면 흔들리는 내 눈빛을 클로즈업한 다음 ‘동공지진’이란 자막을 붙였을 정도로 말이다. 나는 청문회에 나온 증인처럼 뜸을 들였다. 뭔가 말을 하려는 듯 입을 달싹이다가 우물거린 다음 삼켰다. 괜히 엉덩이를 들어 앉은 자세를 바꾸고 옷 매무새를 가다듬고 물컵을 들었다가 놓고 다시 뭔가 말을 하려는 듯 양미간을 찌푸린 채 입을 달싹이다가 우물거린 다음 삼켰다. 말인지 밥인지 입 안에 든 것을. 아내가 다시 물었다. 무슨 선물할 건데?

[동문서답]나는 뭐든 대답을 해야 한다. 청문회 증인들이 가장 애용하는 방법은 동문서답이다. 할 거야, 선물. 이쯤 되면 짜증 가득한 얼굴로 목소리를 높이며 식탁을 주먹으로 한두 번 내리칠 만도 하지만 어쩐 일인지 아내는 계속 미소를 짓는다. 그러니까 무슨 선물할 거야?

[하나와 앨리스]무슨 선물을 한다고 해야 하나? 오래전에 본 영화 ‘하나와 앨리스’의 장면이 떠오른다. 이혼해서 따로 사는 아버지가 고등학교에 입학한 앨리스를 불러내어 선물을 준다. 뭐가 인기 있는지 몰라서 만년필로 샀다며. 쓸 일은 거의 없겠지만 선물로 받은 거라 쉽게 버리지 못한다고. 어쩌다 서랍 구석에서 가끔 발견할 때마다 아, 이게 있었지, 추억이 떠오른다며. 쓰지는 않으면서 버리지도 못하니 결국 오래도록 남게 된다며. 그게 만년필 선물의 장점이라고.

[동방박사]나도 만년필을 선물한다고 할까? 아마 그랬다가는 앨리스의 아버지처럼 나도 아내에게 이혼당할지 모른다. 쓸모없는 선물을 했다는 이유로. 그러나 『예찬』을 쓴 미셀 투르니에는 선물이란 쓸모없어야 한다고 말했다. 특히 크리스마스 선물은 받는 이에게 아무 소용이 없는 것이라야 한다고. 동방박사들이 아기 예수에게 예물로 바친 황금과 유향과 몰약이 크리스마스 선물의 원형일 텐데 그것들이 대체 아기 예수에게 무슨 소용이 있었겠느냐며.

[미러링]어쩌면 동방박사의 선물을 좋아할 것 같은 아내는 이제 주진형 전 한화투자증권 대표처럼 말을 또박또박 끊어서 다시 묻는다. 그러니까 무, 슨, 선, 물, 할, 거, 야? 그러게. 무슨 선물을 한다고 해야 하나? 이럴 때 청문회에 나온 증인들은 어떻게 대답했지? 모릅니다. 알지 못합니다. 기억이 나지 않습니다. 이런 대답들 말고. 맞아. ‘미러링’이란 게 있었지. 질문에 대한 가장 좋은 대답은 질문자에게 그가 한 질문을 그대로 돌려주는 것이다. 나는 아내에게 물었다. 당신은 이번 크리스마스에 나한테 무슨 선물할 거야?

[순수한 선물]아내는 예상질문이었다는 듯 회심의 미소를 짓는다. 비밀이야. 선물은 비공개가 원칙이야. 김현경 선생의 『사람, 장소, 환대』에는 이런 문장이 있다. “순수한 선물이란 결국 경제적으로 의미를 갖지 않는 선물, 실제로 그것이 지니는 물질적인 가치와 무관하게, 상징적인 관점에서만 평가되는 선물을 말한다.” 선물의 가치는 상징적인 데 있으므로 선물은 내용보다 형식이 더 중요한지도 모른다. 선물을 주고받는 행위 그 자체가 선물이 아닐까. 아내가 정답을 알려주었으니까. ●

김상득

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS