IMF 72년, 시험대에 선 세계화

1945년 12월 27일 국제통화기금(IMF)이 출범했다. IMF는 1년 전인 1944년 미국 브레튼우즈에서 열린 국제회의에서 제2차 세계대전 후의 국제 통화 체계 안정을 위해 설립이 결정됐다. 국제 통화 체계의 안정을 통해 교역을 촉진하고 지속 가능한 성장을 도모해 전 세계의 실업과 빈곤을 줄인다는 것이 설립 의도였다. 교역 촉진을 위한 여건을 조성하는 첫 번째 국제 공식 기구의 탄생이었다. 세계화의 기치가 본격적으로 내걸린 것이다.

IMF 출범과 함께 결정된 중요한 내용은 크게 두 가지였다. 달러 중심의 고정환율제와 국제 수지에 곤란을 겪는 국가에 대한 대출 제도다. 브레튼우즈 회의에서는 미국 달러의 가치를 금 1온스(약 31.1g) 당 35달러로 정하고, 달러를 중심으로 환율을 고정했다. 이전에도 각 나라에서 금을 기준으로 자국 통화의 가치를 설정하고 이를 바탕으로 환율이 결정되긴 했다. 하지만 이때는 각국 정부가 금을 보유하면서 자국 통화를 금으로 교환해 줬다면 브레튼우즈 결정 이후에는 사실상 달러만 금으로 교환되는 것이 보장된 것이다. 다른 나라들은 교역 지급 수단으로 달러를 보유하기 시작했다. 달러 기축통화 시대가 열린 것이다.

출범 당시 29개국으로 시작해 1년 만에 39개국으로 늘어난 IMF 회원국은 브레튼우즈 회의 당시 합의한 고정 환율에서 10%까지는 자국 화폐 가치를 조정할 수 있었다. 하지만 10%를 초과해서 조정하려면 IMF의 허가를 받아야 했다. IMF의 의사 결정권은 회원국이 출연한 자본금을 바탕으로 주어지는데, IMF 출범부터 지금까지 가장 큰 의결권을 갖는 나라는 미국이다. 어떤 나라가 환율을 크게 조정하려면 국제 수지 불균형을 근본적으로 해소하기 위해 환율 조정이 불가피하다는 근거가 필요했다. IMF는 이러한 판단을 위해 평소 회원국들에 다양한 경제 정보를 요구해 분석하고 공유해 왔다. 고정환율제는 1971년 미국이 달러를 금으로 교환해주는 것을 거부하면서 붕괴됐지만, IMF의 역할은 환율 유지에서 회원국의 거시경제 전반에 대한 감시로 바뀌면서 오히려 확대됐다.

IMF의 또 다른 중요한 역할은 국제 거래에서 지급 결제 자금이 부족한 회원국에 대출해 주는 것이다. 어떤 나라가 외국에 돈을 갚지 못하는 상황이 교역 위축으로 악화되지 않으려면 환율이 조정될 때까지 시간을 벌어줄 자금이 필요했다. 이런 국제적 대출의 필요성에 공감대가 있었지만 구체적 운영 방식에 대해서는 IMF 출범 전부터 상반된 견해가 있었다. 당시 가장 강력한 채권 국가였던 미국은 IMF가 일반적인 은행과 다를 바 없이 운영되길 원했다. 즉, 확실한 대출 상환을 우선시했다. 그러나 영국은 협동조합에 가까운 기구를 구상하고 있었다. 회원국이 경제적 어려움을 넘길 수 있는 도움을 제공하는 데에 중점을 두고자 했던 것이다. 결국 IMF의 대출 제도는 최대 의결권을 가진 미국의 의도에 가깝게 설계됐다.

IMF의 대출 제도는 70년이 넘는 기간 동안 많은 변화를 겪어 왔다. 그러나 빌려준 돈은 반드시 받아낸다는 IMF의 기본 입장에 변함이 없었기 때문에 대출의 조건은 까다롭다 못해 가혹하다는 비판을 받아왔다. 특히 국제 금융 시장이 크게 성장해 왔음에도 불구하고 IMF에서 돈을 빌려야 하는 상황이면 해당국의 신용은 이미 땅에 떨어진 후일 것이다. 이 때문에 IMF 입장에서는 구조 조정을 통해 돈을 만들어 갚게끔 압박하는 것이 중요하다. 구조 조정에는 재정 긴축, 시장 개방, 민영화 등의 내용이 포함될 수 있는데, 구체적인 조건은 해당국의 상황에 따라 정해진다. 1997년 12월 우리나라는 그렇게 IMF로부터 조건부 대출을 받았다. 약 3년 반에 걸쳐 총 195억 달러를 모두 상환해 버리긴 했지만, 그 시절을 겪은 사람들이 기억하는 IMF는 결코 우호적인 것일 수 없었다.IMF의 탄생과 함께 꾸준히 달려온 세계화는 지금 큰 장애를 만났다. 지난 6월 영국이 유럽연합(EU)으로부터의 탈퇴를 결정했고 11월에는 미국에서 자유 무역에 제동을 걸 것을 공공연히 내세운 도널드 트럼프가 대통령으로 당선됐다. 사실 세계화에 대한 비판은 어제 오늘 일이 아니다. 경제학계에서도 세계화가 과연 IMF의 설립 대의처럼 실업과 빈곤을 줄이는지에 대해 첨예한 논쟁이 있어 왔다. 세계화에 대한 반감이 왜 올해에 이렇게 분출했는가는 설명할 수 없을지 모른다. 그러나 그 반감이 정치적 임계치를 넘은 데에는 자주권 박탈에 대한 불만이 깔려 있다. 세계화의 물결 속에 정부든 개인이든 스스로 결정할 수 있는 것들이 점점 줄어드는 경험을 했다. 우리나라는 97년 외환위기 때 IMF의 조건을 무력하게 받아들였고, 영국은 EU 차원의 이민정책으로 이민자 유입이 급증하는 것을 지켜볼 수밖에 없었다.

세계화의 또 다른 반감 요소는 경제적 소외다. 세계화를 지지하는 쪽의 가장 강력한 논거는 교역에 참가하는 각 나라가 얻는 이득 규모가 손실 규모보다는 크다는 경제학적 이론과 연구들이다. 하지만 이 논거가 사실이어도 현실에서는 손실을 봤다고 느끼는 사람이 이득을 봤다고 느끼는 사람보다 많아지고 있다. 두 사실이 공존하는 상황은 명확하다. 큰 이득이 비교적 소수에게 돌아가고 그보다는 작은 손실이 다수에게 공유되는 것이다. 경제학에 칼도-힉스 기준이라는 것이 있다. 상황이 변할 때 발생한 이득이 손실을 보전하고도 남을 정도라면 그 바뀐 상황을 ‘개선’이라고 평가할 수 있다는 잣대다. 하지만 그 넘치는 이득이 손실을 실제로 보전하지 않는다면 개선된 상황도 정치적 대가를 치를 수밖에 없다.

세계화를 거부하기에는 경제 규모가 작고 수출이 중요한 우리나라다. 그렇다면 세계화 이득의 공유 방법에 대해 더 적극적으로 모색해야 한다. 시한폭탄처럼 언젠가는 터져버릴 가능성이 다분하기 때문이다. 다사다난이란 표현조차 무색할 정도로 격동했던 한 해가 가고 있다. 정치적 안정이 얼마나 중요한지 깊게 체험하는 요즘이다. 뒤집어 보면 근본적인 개혁이 적기를 맞았다고 할 수 있다. 새벽을 깨우는 닭 울음 소리 같은 새해를 바란다.

민세진

동국대 경제학과 교수

