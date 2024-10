["새누리당에 필요한 건 장례위원장"]

국민의당 양순필 부대변인, 24일 인명진 목사를 비상대책위원장으로 내정한 새누리당에 “번지수가 잘못됐다”고 비판하며.

["무능력 정부가 국민을 죽이고 있다"]용인에서 치킨집 운영하는 시민, 살처분 가금류가 2500만 마리를 넘은 24일 “닭값 때문에 문 닫아야 할 판”이라면서.

