[이달 23일 서울외환시장에서 기록한 달러당 원화 환율.]종가 기준으로 달러화 가치가 1200원대로 올라선 것은 9개월여 만이다. 최근 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상으로 ‘수퍼달러(달러 강세)’가 힘을 얻고 있다.

