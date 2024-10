[소년중앙] 1년 새 10개 대회 우승 …12살 소년, 드론으로 하늘을 수놓다

천재 음악가 볼프강 아마데우스 모차르트는 일곱 살 때 작곡을 시작했다고 하죠. 소중이 만난 드론 레이서 김민찬(12)군은 만 3세의 나이에 모형 헬기 조종을 시작했습니다. 초등학교 6학년인 그는 현재 아시아 랭킹 1위, 한국 랭킹 2위의 전 세계가 주목하는 드론 레이싱 선수가 됐죠. 비결이 무엇일까요? 민찬군은 과연 어떻게 하루를 보낼까요? 드론이라면 사족을 못 쓰는 ‘드론 덕후’ 정윤재(서울 서원초 4) 학생기자와 함께 그를 만났습니다.

두바이 월드 드론 프릭스 우승, 평창 국제 드론 스포츠 대회 우승, 오산 국제 드론레이싱 월드컵 우승, 아시아컵 상하이 국제 드론 대회 우승…. 초등학생 드론 레이서 김민찬(파주 봉일천초 6, KT 기가파이브 소속)군의 프로필입니다. 정말 화려하죠? 더 놀라운 사실이 있습니다. 민찬군은 올해 1월 드론 레이싱을 처음 시작했습니다. 곧바로 나간 각종 드론 레이싱 대회에서 총 10개의 우승 트로피를 거머쥐었죠. 시작하자마자 세계 최고 실력자가 된 겁니다. 사람들이 민찬군을 ‘드론 천재’라고 부르는 것은 이런 이유에서죠.

아차, 드론 레이싱이 무엇인지 소개하는 걸 깜빡했네요. 드론은 소중에서도 소개한 적 있죠. 카메라와 각종 센서, 통신 시스템 등이 설치돼 있는 무인 항공기를 말해요. 드론 레이싱이란 드론판 카 레이싱이라고 생각하면 쉽습니다. 카 레이싱은 랩타임(코스를 한 바퀴 도는 데 걸린 시간)이 짧은 선수가 승리하죠. 드론 레이싱에서도 지정된 코스를 가장 빠르게 통과한 드론 레이서가 우승합니다. 다른 종목으로는 ‘프리스타일’이 있습니다. 드론을 가장 예술적으로 조종하는 선수가 높은 점수를 받죠. 피겨스케이팅의 프리스타일 종목을 떠올려 보세요.

소중 리포트/드론 레이서 김민찬군을 만나다

드론 레이싱에 관해 검색하다 보면 ‘FPV (First Person View)’란 용어가 자주 나오는데, 이는 우리말로 ‘1인칭 시점’이란 뜻입니다. 여러분이 좋아하는 1인칭 시점 슈팅 게임 ‘오버워치’는 캐릭터의 시각을 중심으로 진행되죠. 오버워치 캐릭터의 눈이 FPV 드론 레이싱에서는 드론에 부착된 카메라라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 레이싱용 드론에는 카메라와 카메라가 찍은 영상을 고글로 보내는 장치가 달려 있는데요. 하늘 위의 드론이 찍어 보내는 영상을 레이서는 땅 위에서 고글을 끼고 보면서 드론의 위치와 방향, 속도를 원격 조종해요. 게임에서 사용자가 캐릭터의 눈에 비친 적이나 장애물 등을 확인하여 대처하는 것처럼 말이죠.

드론 레이싱이 주목받기 시작한 것은 2014년 프랑스 드론 레이서 허브 펠라린이 세계 최초로 대회를 개최한 후부터입니다. 유명 대회로는 두바이 월드 드론 프릭스와 미국 월드 드론 레이싱 챔피언십 등이 있죠. 세계적인 선수로는 호주의 채드 노왁, 미국의 미스터스틸, 한국의 손영록 그리고 민찬군이 꼽힙니다.

'드론 덕후' 학생기자와 '드론 천재'의 만남

유튜브 검색창에 ‘minchan kim’을 검색하면 굵직한 세계 대회에 참가했던 민찬군의 드론 레이싱 영상이 나옵니다. 그 밑에는 ‘This is the best flying I have ever seen!(지금껏 본 것 중 최고의 비행이에요)’, ‘Incredibleee!!!(엄청나네요)’ 등 영상을 본 해외 팬들이 올린 댓글도 수십 개씩 달려 있죠.

지난 19일, 경기도 파주의 한 카페에서 민찬군을 인터뷰한 정윤재(서울 서원초 4) 학생기자 역시 유튜브를 통해 민찬군의 팬이 된 ‘드론 덕후’입니다. 정 학생기자는 평소 드론 잡지를 챙겨보고, 취미로 완구용 드론을 날리기도 한답니다. 소중 홈페이지 자유게시판에 가장 먼저 민찬군을 취재하고 싶다는 글을 남긴 것도 정 학생기자였죠.

둘의 만남은 화기애애했습니다. 정 학생기자는 민찬군을 보자마자 웃음을 감추지 못했고, 민찬군은 그런 정 학생기자가 귀여웠는지 취재 내내 미소를 띠었죠. 정 학생기자는 “큰 규모의 대회에 나가서 우승할 수 있었던 비법이 뭔가요?”라고 첫 질문을 던졌습니다. 민찬군은 “경기장에서 흥분하거나 긴장하지 않았던 게 비결인 것 같다”고 답했죠. 세계적인 드론 레이서들이 가득한 대회 현장에는 지나치게 긴장해 리모컨을 잡은 손을 떨거나 흥분한 탓에 드론을 떨어뜨리는 등의 실수를 저지르는 레이서들이 많다고 해요. 민찬군의 아버지 김재춘(52)씨 역시 “민찬이는 실전에서 감정 조절을 정말 잘한다”고 칭찬했죠. 실제로 민찬군은 지난 3월 열린 월드 드론 프릭스 대회에서 경기용 고글이 고장 난 상태로 경기를 치르면서도 프리스타일 부문에서 우승을 차지했습니다.

민찬군이 드론 레이싱을 하게 된 계기는 무엇일까요. 아버지 김씨는 “3살 때 컴퓨터 시뮬레이션으로 모형 헬기를 조종했던 게 시작이었다”고 기억합니다. 그는 아직도 민찬군이 처음 시뮬레이션을 하던 날을 잊지 못한답니다. 취미로 모형 헬기를 날리던 자신보다 세 살배기 아들이 훨씬 잘했기 때문이죠. 민찬군은 4살 때 처음 출전한 모형 헬기 경연 대회에서 준우승을 차지하기도 했습니다. 아버지는 이런 아들을 “스펀지 같다”고 표현했어요. 민찬군은 “아버지와 아버지 친구들이 헬기를 날리는 모습을 머릿속에 기억해뒀다가 이를 그대로 따라 하곤 했다”며 “지금도 다른 레이서들의 경기를 주의 깊게 관찰하며 배울 점을 기억해두는 편”이라고 덧붙였죠.

드론 레이서로서 어려운 점은 없었을까요? 민찬군은 “지난 10월 모든 경기 출전을 포기할 정도로 슬럼프에 빠졌다”고 털어놨습니다. 우승을 해야 한다는 부담감이 원인이었다고 해요. 아버지는 “경기 나가는 걸 놀러 갔다 오는 것 정도로 가볍게 생각하자”고 말하며 다독였다고 해요. 민찬군 역시 “당시 실수가 잦아서 마음을 편히 먹기가 힘들었다”며 “이럴 때일수록 무리해 경기에 나가는 게 도움이 안 될 것 같아 연습을 줄이고 푹 쉬었다”고 말했습니다.

지붕이 낮은 실내에서는 드론 조종을 할 수 없어요. 따라서 연습할 수 있는 공간을 찾기 힘들죠. 전용 연습장이 없어 민찬군은 주말마다 한강 공원을 찾아 드론을 날리곤 한답니다. 이런 열악한 환경 때문에 경기 준비를 제대로 못한 적도 있었다고 해요. “월드 드론 레이싱 챔피언십이 열린 하와이 경기장은 평소에 경험한 경기장의 4배 크기였어요. 경기 전에는 실전과 비슷한 환경에서 연습해야 하는데, 이 경기를 준비할 수 있을 만큼 큰 공간은 찾을 수 없었어요.”

민찬군의 일상은 드론으로 채워져 있었습니다. 주중엔 학원 수업까지 모두 마친 후 집에 돌아와 시뮬레이션 연습을 하고, 주말엔 야외에서 실전 연습을 하는 게 평소 일과라네요. 도대체 드론 레이싱의 매력이 무엇이기에 이렇게 푹 빠져 지내는 걸까요. 정 학생기자가 “드론이 나는 것을 보면 나도 하늘을 나는 것 같다”고 말하자 민찬군은 “그게 드론의 매력”이라고 받아쳤습니다. 민찬군의 장래희망은 ‘파일럿이 되어 진짜 하늘을 나는 것’이라고 하네요.

이번에는 파주 스타디움으로 자리를 옮겨 민찬군의 드론 조종 솜씨를 구경했습니다. 가장 먼저 보여준 기술은 ‘필루엣플립’입니다. 공중에서 드론의 몸체를 상하좌우로 회전시키는 매우 어려운 기술이죠. 민찬군은 이 기술을 세계 최초로 성공한 선수로 알려져 있습니다. 이번에는 필루엣플립에 루프(드론이 원을 그리며 이동하는 기술) 기술을 더한 고급 기술을 선보였죠. 드론의 몸체가 빙빙 회전하면서도 바닥으로 떨어지지 않고 앞으로 계속 이동하는 것을 보니 저절로 감탄사가 나왔습니다.

고글을 쓰고 드론이 찍어 보내는 영상을 보면 더욱 짜릿합니다. 경기장 전체를 빠른 속도로 오가는 선회 기술을 펼친 민찬군의 드론은 경기장 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝까지, 바닥에서 꼭대기까지 말 그대로 순식간에 이동했죠. 이 모습을 고글을 쓰고 보니 스타디움이 한눈에 들어왔습니다. 드론이 지붕 위까지 올라갔을 때는 고글 속에 파주 시내 풍경이 펼쳐졌고요. 이런 민찬군에 대해 장희동 한국드론레이싱협회 회장은 “보통 사람이 따라잡을 수 없는 실력을 가진 선수다. 그런 민찬이의 모습을 보고 드론 레이싱에 뛰어든 학생들이 많다”고 말했습니다. 또 “어떠한 상황에도 굴하지 않는 배포와 열정을 갖췄다”고 평가했죠.

민찬군은 드론 레이서를 꿈꾸는 친구들에게 한마디를 남기며 인터뷰를 마무리했습니다. “절대 포기하지 마세요. 저 역시 실수할 때가 있어요. 하지만 실수를 많이 해야 실력도 느는 법이라 생각해요.”

글=이연경 프리랜서 기자 sojoong@joongang.co.kr, 사진=임현동 기자 hyundong30@joongang.co.kr, 도움말=장희동 한국드론레이싱협회 회장