[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<서기관 승진>▶제1차관실 김태훈▶감사담당관실 이건필▶기획재정담당관실 유재호▶산업재난담당관실 박학희▶무역진흥과 송영진▶경제자유구역기획단 김도헌▶기후변화산업환경과 장혜정▶입지총괄과 이중엽▶산업기술시장과 정승혜▶철강화학과 이재석▶조선해양플랜트과 주세형▶동북아통상과 윤진영▶자유무역협정상품과 김태희▶에너지자원정책과 김태권▶신재생에너지과 박병기▶에너지신산업정책과 홍수경
◆공정거래위원회<과장급 승진>▶지식산업감시과장 유영욱
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종합 22면
◆산업통상자원부<서기관 승진>▶제1차관실 김태훈▶감사담당관실 이건필▶기획재정담당관실 유재호▶산업재난담당관실 박학희▶무역진흥과 송영진▶경제자유구역기획단 김도헌▶기후변화산업환경과 장혜정▶입지총괄과 이중엽▶산업기술시장과 정승혜▶철강화학과 이재석▶조선해양플랜트과 주세형▶동북아통상과 윤진영▶자유무역협정상품과 김태희▶에너지자원정책과 김태권▶신재생에너지과 박병기▶에너지신산업정책과 홍수경
◆공정거래위원회<과장급 승진>▶지식산업감시과장 유영욱