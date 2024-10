[인사이트] 촌뜨기들이 트럼프를 대통령 만든 걸까…뿌리를 캐다

2016년 세계는 예상을 뒤엎는 이변들로 출렁였다. 미국 정계의 ‘아웃사이더’ 도널드 트럼프가 제45대 미국 대통령에 당선됐고, 영국은 가입 43년 만에 유럽연합(EU)에서 탈퇴하는 ‘브렉시트’를 선택했다.

외신들이 뽑은 ‘올해의 책’ 살펴보니

미 러스트벨트·도시 빈민 삶 분석

트럼프 당선 배경 밝힌 책들 많아

트럼프노믹스에 대한 관심 늘며

루스벨트·그린스펀 재조명도 인기

독일·프랑스 경제철학 근원 따져

브렉시트 해법 찾는 분석서도

올 한 해 주요 외신과 글로벌 리더들이 선택한 책에는 기존 체제와 질서의 변환점에 선 시대의 고민이 그대로 묻어난다.

미국은 기회의 땅이었다. 이민자의 피와 땀으로 일군 나라는 ‘인종과 문화의 용광로(melting pot)’임을 자랑스럽게 여겼다.

하지만 2016년 11월 미국은 이민자를 예비 범죄자쯤으로 여기는 백인 부동산 재벌을 대통령으로 낙점했다. 불법 이민자를 막겠다며 멕시코와의 국경에 장벽을 세우겠다는 차기 대통령의 발상은 다양한 인종과 문화를 포용하는 미국 건국 정신에 정면으로 배치된다. 그래서일까. 뉴욕타임스·블룸버그·월스트리트저널 등 주요 외신들이 선정한 ‘올해의 책’ 리스트엔 유난히 이런 ‘트럼프 당선 사태’를 초래한 배경과 원인에 대한 책이 많다.

이미 지난여름부터 인기를 얻었던 『촌뜨기의 슬픈 노래(Hillbilly Elegy)』가 대표적이다. 저자 J D 반스는 백인 하층민 출신이다. 트럼프를 지지했던 핵심 계층이다. 반스의 고향은 미국의 쇠락한 제조업 지대, 트럼프가 과거의 영광을 되살려주겠다며 지지를 호소했던 ‘러스트벨트’에 해당하는 오하이오주와 켄터키주다. 이 책은 찢어지게 가난했던 그의 성장기이자 가족사다. 비록 반스는 남다른 학구열로 예일대 로스쿨을 졸업해 실리콘밸리의 사업가로서 ‘아메리칸 드림’을 일궜지만 고향에 남은 친지와 친구들은 여전히 빈곤하다. 그들의 불행은 과연 누구의 책임인가. 반스는 해외 노동자와 이주 노동자 탓에 미국 중산층이 무너졌다는 트럼프의 선동이 ‘힐빌리’들의 분노에 불을 붙였다고 말한다. 노력해도 달라지지 않는다는 무력감, 자신의 불행을 타인의 탓으로 돌리는 ‘힐빌리 문화’를 이용했다는 것이다. 반스는 외친다. 힐빌리 문화에서 벗어나라. 또한 트럼프식 해법은 결코 우리를 가난에서 구제해주지 못한다고 말이다.

미국에서 화제가 됐던 『쫓겨난 사람들(Evicted)』 역시 도시 빈민층의 삶을 생생하게 그리고 있다. 하버드대 사회학과 교수인 매슈 데스먼드가 수년 동안 밀워키 지역 빈민들과 함께 살았던 시간을 책으로 옮겼다. 저자는 정부의 잘못된 주거 정책이 가난과 불평등을 일으키고 대물림시킨다고 비판한다. 가난한 가구 대부분이 수입의 절반 이상을 월세로 지출하다 보니 결국 집세가 밀려 쫓겨나는 일이 반복된다 는 것이다. 데스먼드는 “ 기준 이하의 모든 저소득 가구에 주택수당이나 주거급여를 제공하라”고 제안한다. 불평등 연구로 지난해 노벨 경제학상을 수상한 앵거스 디턴 프린스턴대 교수는 “빈곤이 어떻게 삶을 망치는지에 대한 놀라운 문화사회적 기록”이라며 이 책을 추천했다. 빈곤이 개인을 망친다면 부패는 세계를 망친다.

알제리·아프가니스탄에서 미국 공영방송 NPR 기자로 활동한 새러 체이스는 『나라 도둑들』에서 테러와 내전, 난민 사태의 원인은 결국 부패라고 지적한다. 체이스는 부패에 찌든 아프간 사람들이 어떻게 탈레반 선동에 흔들리는지를 신랄한 인터뷰와 현장조사로 보여준다.

또 다른 트럼프 여파는 인물에 대한 관심이다. 트럼프는 미국 경기 부양책 중 하나로 1조 달러(약 1200조원) 규모의 인프라 투자를 공약했다. 1930년대 대규모 토목공사를 포함한 뉴딜정책과 닮았다는 평가를 받는다. 이 영향으로 뉴딜정책을 주도한 프랭클린 루스벨트 대통령의 삶을 다룬 『루스벨트의 마지막 전투(His final battle)』, 뉴딜정책의 이론적 토대를 제공한 존 메이너드 케인스를 탐구한 『유니버설맨(Universal Man)』 등이 올해의 책 리스트에 올랐다. 트럼프가 후보 시절 “민주당 행정부를 돕기 위해 저금리 정책을 유지하고 있다”며 공공연히 공격했던 연방준비제도(Fed) 역시 재조명되고 있다. 여기엔 미국 경기 회복에 따른 기대감과 12월 시작된 금리 인상 기조에 대한 관심도 큰 영향을 미쳤다.

21세기 경제사학자 중 한 명으로 꼽히는 니얼 퍼거슨 하버드대 교수는 “『그는 알고 있었다(The Man Who Knew)』를 읽지 않고서는 미국 중앙은행 시스템과 정치·경제사를 논하지 말라”고 말했다. 여기서 ‘그’는 바로 18년 넘게 연준 의장을 지내며 ‘세계 경제 대통령’으로 불린 앨런 그린스펀이다.

역사는 현재의 위기나 난제에 답을 주곤 한다. 적어도 답을 찾을 수 있는 힌트를 준다. 오늘날 전 세계가 고민하는 문제 중 하나는 저성장과 이로 인한 사회 양극화다. 트럼프의 당선이나 브렉시트를 신호탄으로 포퓰리즘에 빠진 유럽의 문제 역시 여기에서 비롯됐다. 미국 노스웨스턴대 경제학자 로버트 고든은 저서 『미국 경제성장의 흥망(The Rise and Fall of American Growth)』을 통해 성장과 우리의 소득 증가가 정체된 원인을 설명하고자 한다. 디지털 혁신이라는 기술 발전이 과거 전기·자동차·비행기·항생제 같은 혁명적 발명만큼 커다란 경제적 혜택을 낳지 못한다는 것이다. 고든은 제대로 된 혁신(innovation) 없이는 결코 침체의 굴레에서 벗어날 수 없다고 단언한다.

유럽의 상황은 미국보다 복잡하다. EU 가입 28개국 중 19개국은 유로화를 쓰고 9개국은 자국 통화주권을 지키고 있다. 그 대표국인 영국이 EU 탈퇴를 선언하면서 EU의 입지는 크게 줄어들 위기에 처했고 터키 등 비회원국과의 갈등도 커질 조짐이다. 독일 경제학자 마커스 브루너마이어와 프랑스 금융인, 영국 역사학자가 공저한 『유로와 사상의 충돌(The Euro and the Battle of Ideas)』은 현재 유럽 혼돈의 원인을 독일과 프랑스의 경제철학 차이에서 찾는다. 지방 분권 전통의 독일과 중앙집권 성향의 프랑스 간 차이는 자기책임원칙 대 연대주의, 장기적 지급 능력 중시 대 단기적 유동성 중시, 긴축 대 재정지출 등의 첨예한 논쟁을 불러일으킨다. 존 테일러(전 미국 재무차관) 스탠퍼드대 교수는 “그동안 이런 문제들에 대해 토론자로 나선 기회가 정말 많았는데 이 책을 읽고 나서야 그 뿌리를 알게 됐다”고 말했다. 저자들은 역사 속에서 그래왔듯 유럽 국가들이 갈등과 차이를 조율해 다시 공동체의 길을 모색할 것이라고 전망한다.

오늘날의 격랑을 동서고금의 흐름으로 읽어내는 『실크로드(The Silk Roads)』 역시 올 한 해 좋은 평가를 받았다. 역사학자 피터 프랭코판은 실크로드에 위치한 국가들과 무역의 연결망이 다시 역사의 중심으로 재부상하고 있다며 ‘새롭지만 익숙한 미래’를 예언한다.

이소아 기자 lsa@joongang.co.kr