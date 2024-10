"BBC, 촛불집회는 선동된 결과" 박사모 게시글 원문이…

최근 박사모 카페에 비틀즈 'Yesterday' 가사가 올라온 사연이 네티즌들의 주목을 받고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 박사모(박근혜를 사랑하는 모임)의 게시물 캡처본이 올라왔다. 올라온 게시물에는 "BBC에서 촛불집회를 보고 선동당한 국민들이 만든 최악의 결과라고 비판했다"며 영어로 된 원문이 올라왔다.

하지만 원문에는 이상한 점이 있었다. 첫 문장 이후부터 어딘가 익숙한 문장이 나오기 시작한 것이다. 알고 보니 원문은 "Yesterday all my troubles seemed so far away'로 시작하는 비틀즈의 'Yesterday' 가사였다.

이를 본 일부 박사모 회원들은 "맞는 얘기입니다" "어리석은 사람들" "부끄러운 자화상"이라는 댓글을 달기도 했다. 또다른 박사모 회원은 이를 알아보지 못한 채 해석을 요구했다. 게시물을 본 네티즌들은 "읽으니 흥얼거리게 된다", "괜히 한참 읽었다" 등의 반응을 보였다.

이는 인터넷에서 요즘 유행하는 '가짜 기사(fake news)'에 박사모 회원이 속은 것으로 추측된다. 한편 해당 게시물은 박사모 카페에서 삭제된 상태다.

이병채 인턴기자 lee.byungchae@joongang.co.kr