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사회 사회일반

[인사] 산업통상자원부 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶통상국내대책관 조영신<국장급 승진>▶국가기술표준원 적합성정책국장 진종욱▶KOTRA방산물자교역지원센터 파견 전윤종<부이사관 승진>▶자동차항공과장 이원주<과장급 전보>▶산업기술정책과장 정창현▶통상정책총괄과장 이경식

◆여성가족부<과장급 전보>▶청소년활동진흥과장 최은주▶다문화가족정책과장 윤강모▶아동청소년성보호과장 이금순<과장급 승진>▶성별영향평가과장 황우정▶다문화가족지원과장 정회진

◆국세청<고위공무원 가급>▶서울지방국세청장 한승희▶부산지방국세청장 서진욱<고위공무원 나급>▶대전지방국세청장 신동렬▶광주지방국세청장 김희철▶대구지방국세청장 윤상수▶국세공무원교육원장 이은항▶국세청 기획조정관 김현준▶〃 전산정보관리관 강민수▶〃 감사관 임성빈▶〃 징세법무국장 최정욱▶〃 개인납세국장 김용균▶〃 조사국장 임경구▶〃 소득지원국장 김용준▶서울지방국세청 성실납세지원국장 한재연▶〃 조사1국장 김한년▶〃 조사2국장 임광현▶〃 조사3국장 노정석▶중부지방국세청 성실납세지원국장 김창기▶〃 징세송무국장 송기봉▶〃 조사1국장 정재수▶〃 조사2국장 김대지▶〃 조사4국장 이동신

◆중소기업청▶ 동반성장지원과장 권순재

◆동아미디어그룹<동아일보>▶편집국장 김정훈▶출판국장 박성원 <채널A>▶상무 김차수

◆명지대▶창업지원단장 겸 창업교육·보육 센터장 한영근▶장기현장실습(IPP) 센터장 홍상진

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