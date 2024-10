[미국 베스트셀러] ‘떠오르는 해’를 죽여라 外

‘떠오르는 해’를 죽여라(Killing the Rising Sun), 빌 오라일리·마틴 듀가드 지음, 맥밀란= 욱일승천기를 제목에 넣어 태평양전쟁 말기를 정리했다.

더 한 것에 만족하라(Settle For More), 메긴 켈리 지음, 하퍼=여성 앵커인 메긴 켈리의 자서전. 도널드 트럼프 대통령 당선인을 비판하는 내용도 담겼다.

매그놀리아 이야기(The Magnolia Story), 칩 게인스·조애너 게인스·마크 다고스티노 지음, W 퍼블리싱=방송에서 집안 수리·개조 프로그램을 맡아 유명세를 얻은 부부의 일상 생활을 소개한 책.

우리의 혁명(Our Revolution), 버니 샌더스 토마스 듄 지음, 세인트 마틴스 프레스=정치 혁명을 기치로 민주당 경선에서 바람을 일으켰던 버니 샌더스 상원의원이 말하는 사회적·경제적 정의.

늦어서 고마워(Thank You For Being Late), 토마스 프리드먼 지음, 파라 스트라우스 앤드 지록스=기술의 진보와 세계화, 기후 변화가 세계에 미치는 영향과 이에 대한 대처법을 담은 책. 자료: 뉴욕타임스(비소설부문)