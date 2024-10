[지식충전소] 뱅앤올룹슨·하만카돈이 TV·스마트폰 속으로

지난 2월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 ‘모바일 월드콩그레스(MWC) 2016’은 사실상 세계 최대의 ‘가상현실(VR) 놀이공원’이었다. 전자업체뿐 아니라 통신·반도체·자동차 제조사까지 일제히 VR 체험을 제공했다.

화려한 시설 속에서 유독 눈에 띈 것은 미국 반도체 회사 퀄컴의 작지만 알찬 VR 체험존이었다. 퀄컴은 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP) ‘스냅드래곤 820’의 성능을 보여주기 위해 동굴 속 용을 찾아가는 내용의 영상을 VR로 시연했다. 헤드폰을 끼고 작은 화면을 보는 것뿐인데 실감나는 체험이 가능했다. 기묘하고 등골 서늘한 음향 효과는 아찔함을 더하는 일등공신이었다. 멀리서 울부짖던 용이 점점 더 가까이 다가오는 느낌, 거친 숨소리로 불을 뿜으며 날카로운 발톱을 휘두르는 용의 모습이 소리 덕분에 더 극적으로 느껴졌다.

고화질 경쟁 대신 최고 음질 승부

삼성, TV용 음향기기 돌비와 제휴

잡음 절반 줄인 LG 스마트폰 V20

소니·화웨이도 최신 음향기술 탑재

최근 정보기술(IT) 업계의 기술 경쟁이 ‘화질 대결’에서 ‘음질 대결’로 옮겨가고 있다. 초고화질은 기본, 가상현실(VR)·증강현실(AR)까지 시각 효과의 비약적 발전을 이룬 IT 기기들이 이런 생생한 화면에 걸맞은 생생한 고음질 구현에 초점을 맞추고 있는 것이다.

삼성전자는 2013년 미국 실리콘밸리에 음향 전담 연구소인 삼성전자 ‘오디오랩’을 세우고 뱅앤올룹슨(B&O)·깁슨 등 음향 전문 기업 출신 전문가와 박사급 인력 30여 명을 영입했다. 또 오디오랩과의 시너지를 높이기 위해 올해 초 국내 본사에도 음향 부문을 전담하는 AV(오디오 비디오) 사업부를 신설했다. 삼성전자는 특히 TV 음질 향상에 공을 들이고 있다. 화면은 커지고 두께는 얇아지면서 TV 속에 스피커를 내장할 공간이 점점 좁아지는 것이 어려움이다. 삼성전자 관계자는 “초고화질(UHD) TV의 생생한 화면에 어울리는 음향을 기대하는 소비자들의 욕구가 커지면서 음질이 TV의 새로운 경쟁력으로 부각되고 있다”고 말했다.

LG전자는 2009년부터 본사에 TV 음질팀을 별도로 두고 음향기술 개발에 집중해 왔다. TV가 설치된 공간의 구조에 맞게 최적의 소리를 내는 공간 자동인식 기술도 TV에 처음으로 도입했다. LG전자가 음질 향상에 골몰하는 또 하나의 품목은 바로 스마트폰이다. LG전자 관계자는 “최근 스마트폰으로 소비하는 콘텐트가 텍스트에서 동영상·게임 등으로 옮겨가고 있기 때문에 실제로 현실감 있는 음향의 중요성이 점점 더 커지고 있는 상황”이라고 설명했다.

원래 IT 기기는 작고, 얇고, 가벼워질수록 음질이 떨어질 수밖에 없는 숙명을 타고났다. 대형 스피커 대신 작은 기기 속 내장 스피커에 의존해야 하기 때문이다. 음질을 저하시키는 요인은 또 있다. 이어폰이나 헤드폰에 연결된 선(케이블)의 품질에 따라 음질이 좌우된다. 블루투스를 통해 무선으로 음악을 들을 경우에는 특유의 전송 방식 때문에 음향의 품질이 떨어지기도 한다.

이런 단점을 극복하려면 디지털 음원의 압축 기술이 중요하다. 용량을 줄이면서도 음원의 품질을 유지하고, 압축해서 전달한 콘텐트를 최대한 원형에 가깝게 복원해 다시 귀로 들려줄 수 있는지가 관건이기 때문이다. 이렇게 음향 콘텐트를 압축하고 다시 원래대로 복원해주는 기술을 ‘코덱(CODEC)’이라고 부른다.

초기 IT 기기에서는 이를 위해 주로 ‘SBC’라는 코덱이 사용됐다. 블루투스를 통한 무선 음악 감상이 가능했지만 음질은 CD 수준에 머물렀다. 디지털 신호 단위로 16비트, 44.1kHz 정도다. 두 숫자가 모두 높으면 높을수록 음질이 뛰어나다고 볼 수 있는데, 원음 수준인 24비트, 192kHz에는 한참 못 미치는 수준이다.

이에 SBC 코덱의 대안으로 개발된 것이 ‘apt-X’ 코덱이다. 영국의 반도체 업체 CSR이 개발한 것이다. 2014년 CSR을 인수한 퀄컴은 지난 1월에 열린 ‘세계 소비자가전전시회(CES) 2016’에서 기존 apt-X보다 한 단계 진화한 ‘apt-X HD’를 공개했다.

지난 9월 출시된 LG전자의 프리미엄 스마트폰 ‘V20’는 퀄컴의 ‘apt-X HD’가 탑재된 제품이다. 음향 전문 기업이 만든 하이파이(Hi-fi) 오디오처럼 주파수 범위의 저음에서 고음부까지 음향의 원본을 충실하게 재생한다. 소리의 비결은 디지털 신호를 아날로그로 변환해 주는 ‘디지털-아날로그 컨버터(DAC)’에 있다. 고음질을 구현하기 위해서는 DAC에서 발생하는 잡음을 얼마나 억제하느냐가 중요하다. 보통 스마트폰에는 DAC가 1개 들어가지만 V20에는 4개가 병렬로 연결돼 있다. V20에 들어간 DAC는 세계적인 오디오 핵심 부품 제조사 ESS가 만든 것으로, 전작 ‘V10’에 적용된 DAC와 비교해 잡음을 절반 수준으로 낮춰 준다. 덕분에 드럼·심벌즈·기타 등 미세한 악기의 선율도 선명하게 전달된다.

소니 역시 스마트폰 음질에 역점을 두고 있다. 지난 7월 국내에 출시된 ‘엑스페리아X 퍼포먼스’는 소음을 획기적으로 줄여주는 ‘노이즈 캔슬링’ 기술과 압축된 음원을 ‘고해상도 오디오(HRA)’로 환원하는 기술이 적용됐다. HRA 음원 구현에는 소니가 지난해 개발한 ‘LDAC’ 코덱이 사용됐다. 원음과 같은 24비트에 96kHz 음질을 제공한다. 업계는 LDAC 기술의 발전 가능성에 기대를 거는 상황이다.

IT 업계와 유명 음향 기업과의 연합도 활발하게 이뤄지고 있다. 삼성전자와 필립스는 미국 음향기업 돌비와 제휴했다. 삼성전자가 만든 막대 형태의 음향기기 사운드바(sound bar)는 총 15개의 스피커로 구성된 제품으로 영화관처럼 소리가 전후·좌우·상하 전 방위에서 움직이며 흐르는 듯한 입체적인 효과를 제공한다.

LG전자는 음향기기 명가인 하만카돈과 손을 잡았다. 지난 3월 출시된 LG시그니처 OLED(올레드·유기발광다이오드) TV에 하만카돈과 함께 개발한 4.2채널 스피커를 내장했다. 이 TV는 내부에 10개의 소형 스피커를 내장했으며 기존 올레드 TV보다 출력이 최대 4배나 높다. 프리미엄 스마트폰에도 음향 전문 업체의 손길이 묻어있다. LG전자가 V20 구매 시 제공하는 이어폰은 덴마크 오디오 회사 뱅앤올룹슨과 함께 만든 제품이다. 이어폰 좌우의 음량을 75단계까지 세밀하게 조절할 수 있다.

또 화웨이의 스마트폰 ‘노바’에는 미국 음향 기술 전문회사 DTS가 만든 헤드폰 X가 탑재됐고, ZTE는 돌비와 손잡고 스마트폰 ‘액손7’에는 전면에 스피커 2개가 탑재돼 입체적인 음향을 제공한다.

김임권 현대증권 연구원은 “이미 저가의 IT 제품조차 화소·화질 기술이 최고 수준까지 발전한 상태라 이제 소비자들이 IT 기기를 선택하는 기준이 ‘눈’에서 ‘귀’로 옮겨가고 있다”고 말했다. 김 연구원은 “VR·AR 기기를 활용하는 시대를 맞아 실감나는 음향 기술을 확보하기 위한 IT 업계의 경쟁이 더욱 치열해질 전망”이라고 말했다.

김경미 기자 gaem@joongang.co.kr