2016.11.27 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 해리 포터와 저주받은…J.K.롤링 외 문학수첩02 자존감 수업 윤홍균 심플라이프03 설민석의 조선왕조실록 설민석 세계사04 그럴 때 있으시죠? 김제동 나무의마음 05 트렌드코리아2017 김난도 미래의창06 그릿 앤절라 더크워스 비즈니스북스07 대통령의 글쓰기 강원국 메디치미디어08 낭만적 연애와 그 후의…알랭 드 보통 은행나무09 숨결이 바람될 때 폴 칼라니티 흐름출판10 나에게 고맙다 전승환 허밍버드

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 신비한 동물사전 에디 레드메인 02 형 조정석 디오 박신혜03 가려진 시간 강동원 신은수04 미스 사이공: 25주년… 에바 노블자다05 블레어 위치 칼리 헤르난데스06 닥터 스트레인지 베네딕트 컴버배치 07 미씽: 사라진 여자 엄지원 공효진08 하이큐!! 끝과 시작(애니메이션) 09 햄릿 베네딕트 컴버배치10 테일 오브 테일즈 셀마 헤이엑 뱅상 카셀

뮤지컬 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 아이다 윤공주 장은아 김우형 02 팬텀 박효신 박은태 전동석 03 몬테크리스토 엄기준 신성록 류정한 04 인 더 하이츠 양동근 정원영 키05 어쩌면 해피엔딩 정문성 김재범 정욱진06 나와 나타샤와… 오종혁 강필석07 보디가드 정선아 이종혁 박성웅08 지킬앤하이드 월드투어09 맘마미아!(대구) 최정원 신영숙 김영주10 오!캐롤 남경주 전수경 이유리

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 모차르트 전집(200CD) DG02 레온하르트-바흐, 바헬벨: 건반… Alpha03 라흐마니노프 : 작품 전집 DECCA04 게르기예프-림스키 코르사코프…PHILIPS05 프레빈-베토벤&베르디: 현악사중주DG06 분덜리히 -슈만: 시인의 사랑 DG07 레온 플라이셔 - Two Hands SONY …08 스테판 허프 -생상 : 피아노…Hyperion09 조피아 보로시 - 로컬 오브젝트 ECM10 타로 -라흐마니노프: 피아노…ERATO

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 TT 트와이스02 가끔 긱스 03 불장난 블랙핑크 04 Tell Me What To Do 샤이니05 11_11 태연06 데칼코마니 마마무 07 우주를 줄게 볼빨간 사춘기 08 그런 밤 어반 자카파 09 너무너무너무 아이오아이 10 남아있어 로꼬