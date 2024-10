'결전을 앞두고' 촛불집회 하루 앞두고 박사모 회장이 남긴 글

26일 서울 광화문 광장 등에서 '박근혜 대통령 퇴진'을 요구하는 촛불집회가 예정되어 있는 가운데 박사모가 공개한 글이 화제다.

25일 대한민국 박사모(박근혜 대통령을 사랑하는 사람들의 모임) 중앙회장 정광용씨가 '결전을 앞두고'란 글을 공개했다.

정씨는 "태어나 정치에는 관심 없던 보통 사람으로 살다가 고 노무현 전 대통령의 불의에 분노하여 전혀 인연이 없었던 정치인을 사랑하게 됐다"며 글을 시작했다.

그는 "우리나라가 적어도 법치국가인 한, 우리나라가 헌법국가인 한, 대통령 직을 수행할 수 없을 정도의 중죄가 아닌 한, 그것이 어찌 탄핵까지 가야 하는 중죄란 말인가"라며 박근혜 대통령의 탄핵 요구를 비판했다.

이어 정씨는 '법의 원칙'에서 사태를 촉구할 것을 요구하며 박 대통령의 억울함을 말하기도 했다. 그는 "우리가 법대로 하라 했으니, 법대로 해보라. 단 돈 1원도 먹지 않은 대통령을 어떤 죄목으로 탄핵할 것이냐"고 말했다.

글 말미엔 정몽주의 단심가와 중국의 고사를 인용하며 자신의 마음을 표현했다. 그는 "忠臣不事二君 貞女不更二夫 사내로 태어나 한 주군을 사랑했으니, 두 주군을 사랑할 생각 없다" "向主一片丹心 寧有改理與之 한 조각 붉은 마음 변하지 않으니, 누구도 막을 수 없다"라고 말하며 박근혜 대통령에 대한 충성심을 내비쳤다.

글을 본 박사모 회원들은 "정광용 회장님의 충정심에 존경합니다" "진리는 하나입니다""회장님의 글에 눈물이 납니다"와 같은 반응을 보였다.

이하 전문.

2004년 3월 30일 밤 10시 30분.

사내로 태어나 정치에는 전혀 관심이 없던 보통 사람으로 살다가

노무현의 불의에 분노하여 개인적으로 전혀 인연이 없었던 정치인을 사랑했다.

수 많은 '내'가 박사모라는 이름으로 하나가 되었다.

그 많은 '나' 역시 정치에는 전혀 관심이 없던 보통 사람으로 살다가

태어나 처음으로 데모라는 것까지 참여하게 되었다.

누가 시키지도 않았고,

자기 돈과 시간을 들여 사랑했으니

적어도 정치인을 사랑함에 우리에게는 너무나 강렬한 첫사랑이었다.

그럴 가치가 있었다.

온갖 추악한 거짓이 난무하는 데도 밝혀진 진실 하나는

대한민국 역사상 최초로 단 돈 1원도 먹지 않은 대통령이었다는 것.

물론 주변을 너무 믿었던 지나친 순진함은 있었으나

신이 아닌 사람인 이상 어찌할 수 없는 그것이 어찌 탄핵까지 가야하는 중죄라는 말인가.

죄 지은 자 벌 받아야 하지만, 죄 짓지 않은 자까지 벌할 수는 없다.

우리나라가 적어도 법치국가인 한, 우리나라가 헌법국가인 한,

대통령 직을 수행할 수 없을 정도의 중죄가 아닌 한,

그것이 어찌 탄핵까지 가야 하는 중죄라는 말인가.

내 정치적 첫사랑은 그럴 가치가 있었다.

지금까지 떠돌던 수 많은 거짓 중, 지금까지 남은 것이 몇 개나 되나.

어떻게든 엮어보려고 저렇게 난리지만, 엮인 것이 몇 개나 되나.

세월호 7시간... 처음에는 정윤회와 뒹굴었다고 입에 거품을 물던 자들이, 최순실이 등장하자 어느새 말을 바꾸고

위 내시경 할 때 마취제까지 거부했던 분에게 뽕쟁이, 주사쟁이로 만들어버리는 세상에서

내 첫사랑은 그럴 가치가 있었다.

이제 탄핵이 남았다.

우리가 법대로 하라 했으니, 법대로 해보라.

단 돈 1원도 먹지 않은 대통령을 어떤 죄목으로 탄핵할 것이냐.

이 거짓의 세상에서 우리 앞에 놓인 것은 오직 고난 뿐이라는 것은 나도 안다.

그러나 피하지 않을 것이니, 내 비록 범부이나 가야 할 길은 안다.

忠臣不事二君 貞女不更二夫

사내로 태어나 한 주군을 사랑했으니, 두 주군을 사랑할 생각 없다.

向主一片丹心 寧有改理與之

한 조각 붉은 마음 변하지 않으니, 누구도 막을 수 없다.

Anger is a traveling companion of courage on the road to justice and truth.

정의와 진실의 편에 서서 배신과 불의와 거짓에 분노함에 두려울 것도 없다.

이제 두 걸음...

대구 서문시장을 시작으로

박사모. 우리에게 주어진 길을 거침없이 가자.

2016.11.25

대한민국 박사모

중앙회장 정광용

김하연 인턴기자 kim.hayeon@joongang.co.kr