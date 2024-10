“음악은 이렇게 즐기는 거야” 함께 춤추며 연주한 요요마

“요요, 어두운 감정을 첼로로 표현해 주겠어요?”

개런티 안 받고 방한 때마다 참석

아침엔 자선레슨, 오후엔 공연

18일 오전 서울 예술의전당 지하 연습실. 타악기 연주자인 셰인 샤나한이 첼리스트 요요마(61)에게 물었다. 요요마는 클래식 뿐 아니라 영화·대중 음악으로도 전세계에서 사랑받는 연주자다. 요요마는 심각한 표정을 지었다. 조용한 중에 그가 연주한 곡은 ‘우리 모두 다함께 손뼉을(If you are happy and you know it)’. 천진난만한 동요였다. 지켜보던 사람들 사이에 웃음이 번졌다. 요요마가 이날의 특별한 청중을 위해 보여준 위트다.

이 동요는 바로 전 요요마 앞에서 한 오케스트라가 연주한 곡이었다. 중고등학생과 성인 15명으로 된 ‘사랑 체임버 오케스트라’다. 언뜻 보기에는 바이올린·첼로·플루트 등을 든 평범한 오케스트라 같다. 하지만 이들은 모두 발달장애를 가지고 있다. 연주하지 않는 쉬는 시간에는 첼로 연주자가 갑자기 큰 소리로 노래를 하고, 플루트 주자가 별안간 소리를 지르는 등 ‘남다른’ 오케스트라다. 이날 요요마 앞에서 이들은 바흐 ‘G선상의 아리아’와 영화 음악, 동요 등 세 곡을 연주했다.

요요마는 2001년 만든 ‘실크로드 앙상블’의 단원 9명과 함께 이들을 만났다. 실크로드 앙상블은 미국·중국·한국·티베트·인도 등 다양한 나라 연주자들이 모인 팀이다. 전통 악기를 모아 각 문화권의 음악을 연주한다. 전세계의 독특한 문화와 음악을 함께 연주하고 이해하는 것이 이 앙상블을 만든 요요마의 목표다. 이날 오후 요요마는 앙상블과 함께 2년 만의 내한 공연 무대에 올랐다.

앙상블 멤버인 셰인 샤나한이 다시 요요마에게 물었다. “기회를 한 번 더 주겠습니다. 어두운 감정을 첼로로 연주해주세요.” 요요마가 장난스러운 표정을 거두고 악기를 잡았다. 첼로의 단 한 줄로 음색을 바꿔가며 고통스럽고 음침한 소리를 냈다. 사랑 체임버 오케스트라 단원들이 조용해졌다.

요요마는 “이들에게 음악으로 여러 감정과 장면을 그릴 수 있다는 점을 알려주고 싶었다”고 말했다. 요요마가 첼로로 어두운 감정을 그려내자 실크로드 앙상블 단원들이 가세했다. 비파를 연주하는 우만은 산과 달 사이의 공간을, 생황을 연주하는 우통은 달 자체를 표현했다. 인도의 산딥은 타블라로 산에서의 생활을 표현했다. 이들이 동시에 연주하며 산과 달, 고즈넉한 풍경 속의 사람을 그려낼 때 오케스트라 단원들은 아무 소리도 내지 않고 집중했다.

블루스 합주도 이어졌다. 블루스 음계를 이루는 음 7개를 사랑 체임버 오케스트라에게 연주하게 한 후, 거기에 맞춰 앙상블 단원들이 각자의 악기로 즉흥연주를 했다. 요요마는 첼로를 들고 자리에서 일어나 오케스트라 이곳저곳을 누비며 연주하고, 노래하고 춤췄다. 발달장애 단원들의 합주는 가끔 음정이 맞지 않았고, 지휘자의 손짓에 따라 박자를 힘겹게 맞추기도 했다. 하지만 요요마는 환호성과 박수를 보냈다. 사회자가 요요마에게 “마지막으로 한 마디 해달라”고 하자 그는 “기념 사진이나 찍자”며 말을 아꼈다. 이날 발달장애 학생들에게 요요마가 말로 가르친 것은 없었다. 함께 연주하고 춤추고 즐거워 하면서 음악을 즐기는 방법을 넌지시 일러줬을 뿐이다.

요요마는 2014년 내한 때도 이 오케스트라를 만났다. 실크로드 앙상블과 한국에 들어올 때마다 이들과 음악으로 한바탕 놀이를 벌인다. 뜻을 함께 하는 앙상블 단원들도 모두 동참한다. 별도의 개런티도 없고 연주 당일 아침이라 바쁜 시간이지만 요요마와 앙상블의 얼굴은 밝았다. 요요마는 “이들의 연주를 들어보라. 우리에게 ‘어떤 사회를 만들고 싶은가’라고 묻는 것 같다”고 말했다. “장애인들을 한켠에 보내놓고 없는 것처럼 취급하는, 공감이 부족한 사회에서 살고 싶은 거냐고 묻고 있다”는 얘기다.

그는 미국에서도 발달장애인 뿐 아니라 교도소에 수감된 10대, 혼수상태인 환자, 파킨슨병 환자 등을 위한 연주를 열곤 한다. 50년 넘게 첼로를 연주하며 음악을 연구한 그가 음악에 대해 내린 다음과 같은 결론 때문이다. “전혀 다른 영역에서 살고 있는 사람들에게 말하고 대답하고 교감하는 것이 음악의 기본 정신 그 자체다.”

글=김호정 기자 wisehj@joongang.co.kr

사진=권혁재 사진전문기자