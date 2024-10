[라이프 트렌드] 12월 추천 공연

익숙한 노래 선율과 이야기를 재해석한 공연들이 연말 무대를 장식한다. 뮤지컬 ‘보디가드’에선 세계적인 가수였던 고 휘트니 휴스턴의 대표곡 15곡이 흥을 돋운다. 1994년에 방영된 TV드라마 ‘서울의 달’은 동명 뮤지컬로 재탄생했다. 마술사 최현우는 데뷔 20주년을 맞아 가족 모두 즐길 수 있는 대규모 매직 쇼를 준비했다.

보디가드

12월 15일~2017년 3월 5일, LG아트센터

6만~14만원, 문의 1544-1555

고집불통 경호원에게 끌리는 여가수

컬처

세계적인 가수였던 고 휘트니 휴스턴의 히트곡을 엮은 뮤지컬 ‘보디가드’가 한국에서 초연한다. 스토커에게 쫓기는 인기 여가수 레이철 마론과 그녀를 보호하는 냉철한 경호원 프랭크 파머의 사랑 이야기를 보여준다. 휘트니 휴스턴, 케빈 코스트너가 주연인 원작 영화는 1992년 개봉 당시 4억 달러가 넘는 수익을 기록하며 세계 영화 흥행 성적 2위를 차지했다. 휘트니 휴스턴이 부른 사운드트랙 음반은 4500만여 장 팔렸다. 이 중 ‘I Will Always Love You’는 빌보드 차트에서 14주 연속 1위라는 신기록을 세웠다. 휘트니 휴스턴의 대표곡으로 사랑받고 있다.

2012년 영국 런던 웨스트엔드에서 초연한 뮤지컬은 영화보다 간결하고 속도감 있는 전개가 돋보인다. 이야기는 당대 최고의 여가수 레이철이 의문의 협박 편지를 받고 전직 대통령 경호원 출신의 프랭크를 경호원으로 고용하면서 시작된다. 레이철은 철저하게 원칙을 지키며 자신을 통제하는 프랭크가 못마땅하지만 위험 속에서 자신을 구하는 그에게 점차 마음을 열게 된다.

원작 영화와 다른 전개도 있다. 동생의 그늘에 가려 살았던 레이철의 언니 니키가 출연해 경호원 프랭크를 두고 레이철과 삼각관계를 이룬다.

뮤지컬 노래로는 영화 삽입곡 ‘I Will Always Love You’ ‘I Have Nothing’ ‘I’m Every Woman’ 등을 비롯해 휘트니 휴스턴이 부른 열다섯 곡의 히트곡이 나온다. 뮤지컬 노래는 주로 레이철이 공연하거나 프랭크에 대한 사랑을 표현하는 장면에서 흘러나온다. 휘트니 휴스턴 특유의 폭넓은 음역대와 폭발적인 가창력이 요구되는 레이철 역엔 뮤지컬 배우 정선아, 가수 이은진(양파), 손승연이 캐스팅됐다. 카리스마 넘치는 경호원 프랭크 역엔 박성웅과 이종혁이 출연한다.

스토리 오브 마이 라이프

12월 6일~2017년 2월 5일, 백암아트홀

4만4000~6만6000원, 문의 1588-5212

두 남자의 우정을 그린 2인극 뮤지컬 ‘스토리 오브 마이 라이프’가 무대에 오른다. 작품은 베스트셀러 작가인 토머스가 죽은 고향 친구 앨빈의 송덕문(頌德文)을 쓰며 지난 추억을 돌아보는 이야기를 보여준다. 순수하고 엉뚱한 앨빈은 어릴 적부터 토머스의 글에 영감을 불어넣은 존재다. 하지만 성인이 돼 세상에 물든 토머스는 여전히 아이 같기만 한 앨빈을 멀리하게 된다. 제작사 오디컴퍼니의 대표 신춘수가 프로듀싱과 연출을 맡았다.

더 넥스트 페이지

12월 7~18일, 대학로예술극장 대극장

2만~5만원, 문의 080-481-4000

2014년 안산에서 초연한 뮤지컬 ‘더 넥스트 페이지’가 대학로 무대에 오른다. 사춘기 소녀가 어른으로 성장하는 과정에서 느끼는 두려움과 그것을 딛고 나아가는 용기를 보여준다. 작품은 주인공 별이의 꿈속을 보여준다. 별이는 꿈에서 동화 주인공을 만나 그들의 어려움을 도우며 용기를 얻고 가족의 소중함도 알게 된다. 이번 공연에선 초연의 내용, 음악, 안무 등을 보강했다. 뮤지컬 ‘아가사’의 한지안 작가, 뮤지컬 ‘마마, 돈 크라이’의 박정아 작곡가가 참여한다.

우리의 여자들

12월 2일~2017년 2월 12일, 수현재씨어터

5만원, 문의 02-766-6506

프랑스 코미디 연극 ‘우리의 여자들’이 아시아에서 처음으로 한국에서 공연한다. 작품은 몰리에르상 작가상을 두 번 수상한 에릭 아수의 작품으로 지난해 영화로도 개봉했다. 이야기는 35년 지기 친구인 폴, 막스, 시몽에게 벌어진 하룻밤 소동을 담는다. 어느 날 갑자기 아내를 죽인 시몽은 두 친구에게 거짓 알리바이를 만들어 달라고 부탁한다. 세 친구의 이어지는 언쟁 속에서 각자 부부관계의 속사정이 드러난다. 안내상, 우현, 이원종, 정석용 등이 출연한다.

서울의 달

12월 10~25일, 세종문화회관 대극장

4만~10만원, 문의 02-399-1772~3

1994년 방영된 인기 드라마 ‘서울의 달’이 뮤지컬로 재탄생한다. 한석규, 최민식이 주연한 드라마 ‘서울의 달’은 달동네에 사는 청춘들의 고달픈 서울살이와 성공을 향한 질주를 보여줘 50%에 가까운 시청률을 기록했다. 뮤지컬은 드라마의 배경을 2016년 서울로 옮긴다. 작품은 달동네 재개발을 둘러싸고 거대 자본의 음모 안에서 신분 상승을 꿈꾸는 홍식과 고지식한 친구 춘섭의 갈등을 보여준다. 뮤지컬 창작자 노우성이 연출을 맡았다. 작곡가 최종윤, 음악감독 김성수가 참여한다. 홍식 역에 이필모가, 춘섭 역에는 서울시뮤지컬단원 박성훈이 각각 출연한다.

2016 The 최현우 Ask? & answer!

12월 3일 ~ 2017년 1월 1일, 올림픽공원 우리금융아트홀

5만5000~8만8000원, 문의 1577-3363

마술사 최현우가 프로 데뷔 20주년을 맞아 거대 규모의 색다른 매직 쇼를 펼친다. 최현우는 아시아인 최초로 국제 마술대회에서 수상하고 마술 올림픽이라고 불리는 FISM의 최연소 심사위원으로 활동했다. 그는 올해까지 멘털 매직을 보여주는 매직 쇼 ‘더 브레인’, 마술과 뮤지컬을 결합한 공연 ‘더 셜록: Gravity 503’ 등을 공연해 주목을 받았다. 이번 공연에선 그가 클래식 마술부터 국내에서 처음으로 선보이는 최신 마술까지 보여준다. 무대는 11t 트럭 5대 규모의 거대한 크기로 화려한 영상과 공중을 나는 카메라 드론 등 첨단 기술을 활용한 무대 연출로 꾸며진다.

정리=라예진 기자 rayejin@joongang.co.kr

제공=월간 THE MUSICAL