[7인의 작가전] 신현림의 매혹적인 시와 사진 이야기 #1. 고통 받는 사람들, 고통 줄이기

아담 브룸버그 & 올리버 차나린/

미카엘 수보츠키

Adam Broomberg & Oliver Chanarin

Culture 3 Sheet 72

고통 받는 사람들(People in Trouble) -

런던의 가을은 로맨틱했다. 가을 햇살이 따스했고, 부드러웠다. 맑은 공기와 성성한 가을빛이 온몸으로 스미었다. 처음 온 런던은 한 권의 책이었다. 어떻게 하면 이 책의 보이지 않는 숨결까지 느끼느냐 였다. 모두 다 마셔버리고 싶었다. 무엇보다 사치갤러리는 내 안으로 깊숙이 들어차기 시작했다. 미술잡지를 통해 수없이 많이 들었던 사치갤러리가 얼마나 궁금했는지 모른다. 머릿속에서 그렸던 사치갤러리는 전혀 사치스럽지 않았다. 아주 고풍스러웠다. 단아하고 품격 있어 보여 왠지 몸가짐도 가다듬어야 할 듯했다. 사치갤러리 앞에는 머리 길고 젊고 예쁜 여성이 점심으로 테이크아웃해 온 샐러드 도시락을 들고 혼자 잡지를 보며 먹고 있었다. 낮이라 외로워 보이지 않았지, 저녁 무렵이나 바람 부는 날이면 몹시 외롭고 슬퍼 보였을 것이다. 지금 이 시대는 혼자 밥 먹는 일쯤이야 아주 흔한 일이 되어버려 모든 걸 잘 감당하는 것처럼 보인다. 하지만 그렇게 보일 뿐이다.

‘언제든 불러줘, 힘들 때 도와줄게. 평생 너는 내게 소중한 사람이야.’

이런 말을 해줄 사람이 있다면 얼마나 좋을까. 하지만 서로가 멀리 떨어져 있다. 당신은 자신에게조차 멀리 떨어진 건 아닐까. 언젠가는 너는 내게 참 소중한 사람이야, 라고 말해줄 누군가가 나타난다. 하지만 기다리지 마라. 우리는 항상 사랑을 먼저 받으려들기에 힘든 것이다. 먼저 사랑을 주어야 소중한 사람이란 말을 듣게 됨을 자주 잊는다. 그녀도 샐러드를 먹으며 사랑을 먼저 줄줄 아는 이가 되려고 자신만의 시간을 잘 쓰고 있을 것이다.

그녀 뒤로 세계적인 미술 사진 전문출판사 타센북스매장이 보였다. 문득 디피를 어떻게 했는지 궁금하였다. 발길을 옮겨 들어가 보니 혜화동 대학로의 타센북까페보다 코펜하겐에서 본 매장보다는 작았다. 갈 길이 바빠 갤러리 건물로 들어가는 길은 밖에서보다 훨씬 더 운치가 있었다. 아마도 오래된 나무들이 건물들을 더욱 고풍스럽게 만들었다. 지금도 사치갤러리에서의 기억은 좋았다. 꼭 가보리라 마음먹었던 곳이었고, 현대미술과 사진의 첨예한 현장이기도 해서 세세히 기억을 한다. 그때 소설가 윤후명의 <가장 멀리 있는 나>를 생각했다. 제목이 참 멋지고 슬프다. 원래 시인이시라 문체가 시적이고 깊이 스며있는 우리 한국의 정서, 이미지들이 맘에 든다. 우수의 리듬, 쓸쓸한 유랑의 리듬 따라 시가 마음에 온다. 바람의 리듬에 따라 책을 보고 전시나 영화나 책을 보며 가장 멀리 있던 내가 가까이 다가온다. 그 바람 따라 다시는 돌아오지 못할 이 순간은 잊지 말자고 여행하며 사진도 찍고 잊혀지지 않는 기억을 만드는 것이겠지.

잊지 말자, 잊지 말자, 잊지 말자,

잊지 말자고

마음에 새기다 못해

돌에 새긴다

돌은 마음보다 더 돌처럼 단단하다고

잊지 말자고

돌 속에 피어 나오는 돌이끼가 되도록

살아 있자고

잊지 말자, 잊지 말자, 잊지 말자

그래서 불망비(不忘碑)의 뜻이 된 돌이끼

돌이끼 들여다보다가

돌아오는 산길

홀로 돌아오다가

가만히 숨 쉬며 귀기울여보는 산길

누구에게나 사진은 기억 보관소다. 위 시처럼 사진은 불망비(不忘碑)다. 비석이다. 지나간 기억에 가만히 숨 쉬며 귀 기울이는 것. 나이 들수록 사진이 있어 비로소 기억나는 일이 많아진다. 그리고 사진은 중요한 기록보관소다. 그 기록에 대한 절대적인 중요성을 본 작품은 영국에서 작업하는 남아공 출신의 애덤 브룸버그와 올리버 차나린 (adam broomberg & oliver chanarin) 이다. 그 '고통받는 사람들' (제 4전시실)의 작품을 영국 사치갤러리에서도 봤고, 광주비엔날레에서도 본 적이 있다. 범죄자처럼 검은 테이프로 붙여놓은 사진. 누구나 죄인 맞다. 끊임없이 분쟁을 일으켜 무수한 애들이 죽는 모습을 봐도 그렇다. 세상의 많은 고통은 저마다 자신이 옳다,라는 착각에서 온다. 누구나 안 착하고 옳지 않을 때 많다. 물론 부실한 인간인 나도 마찬가지다. 그래서 늘 자성의 거울을 들여다보고, 하느님께 기도한다. 나부터 낮은 곳에 머물고 나를 들여다보게 해달라고.

영국 사치갤러리에서는 그들 작품이 전시장 방 하나에 가득 찼었다.

<분쟁 속의 사람들이 웃다가 땅으로 고꾸라진다(People in Trouble Laughing pushed to the Ground)>는 브룸버그 & 차나린이 1983년에 설립된 사진 기록 보관소인 벨파스트 익스포즈드(Belfast Exposed)와 협력하여 제작한 작업의 결과물이다. 벨파스트 도네걸(Donegal) 가 23번지 1층의 작은 공간에 자리한 이 보관소는 북아일랜드의 분쟁을 보여주는 1만 4000점 이상의 흑백 밀착 인화물을 보유하고 있다. 전문 보도 사진가들과 민간 사진가들의 북아일랜드 역사의 중요한 순간들을 담은 귀한 사회적 기록물로, 시위 현장, 장례식, 테러 행위와 같은 시사적인 순간부터 차를 마시거나 소녀에게 키스하거나 기차를 바라보는 등 매우 일상적인 모습들이 함께 담겼다.

이 시대에 사진의 끝과 내일을 탐색하는 지금의 프로젝트이다. 초기 작업에서부터 이러한 작업으로 향해가는 매개적인 탐구가 행해지고 선언되었다.

사진의 빨간 점이며 마커펜으로 지워진 듯한 다양한 흔적들은 편집 과정을 표시하거나 망쳐진 흔적이다. 보통 사진은 아무 흠집이 없어야 하며, 반드시 작가가 찍어야만 되는 고정관념을 깨뜨린다. 이런 개입, 흠집은 노출과 배설의 욕망 사이에서 긴장감을 준다. 증거자료와 기록 보관 과정에 대한 자기 반영과 비판이 스며있다.

또 한 명의 중요한 작가 미카엘 수보츠키(born Cape Town , South Africa, 1981)는 ‘퍼블릭 인카운터스’(Public Encounters)라는 사진 시리즈로 남아공의 인종 문제와 사회문제를 강렬하게 다루었다. 사람은 누구나 똑같고, 똑같은 대우를 받아야 한다. 하지만 남아공에는 인종분리 정책이 사라졌어도 여전히 백인과 흑인의 삶의 질은 다르다. 어디 남아공뿐일까. 인종차별 인종 학살 비극은 도처에 퍼져있다. 그리고 생생한 현장감이 느껴지는 그의 작품 특히 2004년 남아공 감옥에 관한 심오한 탐구작인 ‘네 모퉁이’(Die Vier Hoeke)라는 대학 졸업 작품은 각종 상을 수상하며 이른 나이에 사진가들의 꿈인 매그넘 작가가 되었다. 그의 작품 ‘보퍼트 웨스트’는 남아프리카공화국의 케이프타운과 요하네스버그 중간에 자리한 특이하게 마을 중심에 있는 교도소 이름이다. 아직도 흑백 사이의 사회. 경제적 통합이 안된 고립된 이 마을을 그의 카메라는 담담하고 쿨하게 들여다본다. 내가 영국 사치갤러리에서 보았을 때 이 작가를 당연히 흑인이라고 생각했었다. 이 책을 써가면서 알게 된 그는 1981년생의 백인 젊은이어서 놀랬고, 그래서 사진이 더 강렬하게 다가왔다.

고통은 깊이 있고, 끈끈하게 사람들을 이어준다. 물론 다는 아니다. 마음이 끌리는 이의 고통은 자기 일부로 스며온다. 이것이 사랑의 기회일 것이다. 참으로 우리는 자신에게조차 멀리 떨어져 산다. 그래서 많은 이들에게 멀어지는 건 당연하다. 우리는 주변 사람들에게 상처받고 또 그들에게 상처를 준다. 이때 피해 가거나 관계를 끝내지 말라, 진실로 사랑을 주고받기 위해 치루는 과정이니까. 서로 간에 안개가 끼었으면 안개로 스미고, 강물이 있으면 다리 쪽으로 건너간다. 이런 생각을 하며 그날 나는 템즈강을 건넜다. 내 고단함을 안아주는 사람이 내게 올 로맨틱한 상상을 하며...

작가소개

시인. 사진가. 미대 디자인과 수학, 국문학과와 디자인대학원에서 파인아트를 전공했다. 장르의 경계를 넘나드는 전방위작가로 다양한 매니아층이 있다.

시집 『지루한 세상에 불타는 구두를 던져라』 『세기말 블루스』 『해질녘에 아픈 사람』 『침대를 타고 달렸어』를 냈다.

영상에세이 『나의 아름다운 창』 『신현림의 너무 매혹적인 현대미술』 『신현림의 미술에서 읽은 시』

힐링에세이 『만나라, 사랑할 시간이 없다』 『서른, 나에게로 돌아간다』 『천개의 바람이 되어』 『아我! 인생찬란 유구무언』

세계시 모음집 『딸아, 외로울 때는 시를 읽으렴』1, 2권 『사랑은 시처럼 온다』 등

동시집으로 초등 교과서에 동시가 실린 『초코파이 자전거』 『옛 그림과 뛰노는 동시 놀이터』 『세계 명화와 뛰노는 동시 놀이터』와

역서로는 『예술가들에게 슬쩍한 크리에이티브 킷 59』 『Love That Dog』 등이 있다.

사진가로 사진가로는 낯설고, 기이하고 미스터리한 삶의 관점을 보여준 첫 전시 "아,我! 인생찬란 유구무언"전 이래 사과 이미지를 통해 '존재의 성찰'을 펼쳐, 세 번째 사진전 <사과밭 사진관>으로 2012년 울산국제사진페스티벌 한국 대표 작가 4명중에 선정된 바 있다. 4번째 사진전 <사과여행>사진집은 일본 교토 게이분샤 서점과 갤러리에 채택되어 선보이고 있다

최근 <사과, 날다- 사과여행 #2>전을 열고, 사진집을 냈다.