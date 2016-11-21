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사회 사회일반

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

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종합 25면

◆중앙미디어네트워크◆보광<보임>▶휘닉스파크 시설안전팀장 이용택▶휘닉스파크 인력관리팀장 류동현▶휘닉스모비스 총무지원팀장 이종범▶휘닉스휴먼비즈 고객서비스팀장 정형교

◆교육부<부이사관 전보>▶학술진흥과장 최인엽▶평생학습정책과장 권성연<부이사관 승진>▶민원조사담당관 이병석▶학교생활문화과장 정시영▶지역대학육성과장 유정기<장학관·서기관 전보>▶교육과정정책과장 김대원▶방과후학교지원과장 김연석▶재외동포교육담당관 이상돈▶교과서정책과장 김현진▶산학협력정책과장 염기성▶대학장학과장 노진영▶학교안전총괄과장 고영종▶교육개발협력팀장 강정자<신규임용>▶홍보지원팀장 정승화<전출>▶행정자치부 이효선

◆외교부<실장급>▶기후변화대사 김찬우<공관장>▶주교황청 대사 정종휴▶주르완다 대사 김응중▶주세르비아 대사 유대종▶주예멘 대사 박웅철▶주유엔 대사 조태열▶주이집트 대사 윤순구▶주포르투갈 대사 박철민

◆보건복지부▶보건의료정책과장 정윤순▶인구정책총괄과장 정호원▶장애인자립기반과장 정태길▶복지정책과장 황승현

◆TV조선▶취재에디터 겸 경제담당부국장 정석영▶경제부장 이재홍▶시사제작부장 정박문▶편집1부장 정한▶보도운영부장 이상목

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