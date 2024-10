밥이라 불린 길 고양이(A Street Cat Named Bob), 제임스 브라운 지음, 호더=런던 거리에서, 부상한 적갈색의 길고양이와 만난 게 그의 삶을 바꿔놓았다.

리틀 드리블링으로 가는 길(The Road to Little Dribbling), 빌 브라이슨 지음, 블랙 스완=16년 전 영국 여행 서적을 냈던 작가가 다시 영국을 둘러보았다.

지리학의 포로들(Prisoners of Geography), 팀 마셜 지음, 엘리엇&톰슨=한일(韓日)·러시아 ·미국· 중동 등 10곳의 지도를 통해 본 세계 역사와 미래.

끊임 없이 즉흥적으로 하기(Making It up as I Go Along), 매리언 케이스 지음, 펭귄=아일랜드 여성 소설가가 재미있고 때론 뭉클하게 풀어낸 현대인의 삶.

아르덴 1944(Ardennes 1944) 앤터니 비버, 바이킹=2차세계대전 중 독일 나치 지도자 아돌프 히틀러의 마지막 대반격 작전을 다뤘다. 자료 : 선데이타임스