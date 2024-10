구한말 개화파 모임처럼 청년 모아 국제정치 공부

관련기사한국, 동아시아 신질서 위한 새로운 외교 절실한국의 대표적인 국제정치학자인 하영선 이사장은 2년째 청년 공부모임 ‘동아시아연구원(EAI) 사랑방’을 운영하고 있다. 사랑방이란 이름은 구한말 개화사상을 주도한 환재 박규수(1807~77)가 젊은이들과 토론을 벌이던 사랑방에서 따왔다. 격동의 시기 나라의 앞날을 걱정했던 선조처럼 또 한번 변화의 시기를 맞은 한반도의 앞날을 젊은 학생들이 주축이 돼 논의해 보자는 취지다.학기마다 1기씩을 배출해 현재 4기에 이르고 있다. 지난 학기엔 ‘동아시아 신질서 건축의 역사’를 공부했고, 그 역사의 현장을 돌아보기 위해 지난해 12월 26~28일 4기 학생 7명이 중국 베이징에 다녀왔다. 자금성, 원명원, 마오쩌둥 기념관 등의 사적지를 학생 한 명씩 맡아 주제 발표를 하고 동아시아 질서 구축 과정에서 각 사적지가 갖는 의미를 되새겼다. 학생 구성도 다양하다. 서울대·고려대·이화여대 등 국내 대학의 학부·대학원생을 비롯해 영국 옥스퍼드대, 프랑스 파리정치대학(Sciences Po), 일본 미야자키 국제대학에 재학 중인 학생들도 있다. 이주원(24·고려대 정외과)씨는 “이른바 ‘스펙’에 도움이 되는 공부모임은 아니지만 학교에서 배운 것보다 더 심화한 내용을 아무런 제한 없이 토론할 수 있어 유익했다”고 말했다. EAI 관계자는 “사랑방은 국제정치에 관심 있는 학생들의 지원이 몰려 면접 등 소정의 절차를 걸쳐 참여자를 엄선하고 있다”고 설명했다.동아시아연구원은 ‘EAI 사랑방’ 이외에도 한국에 유학 중인 외국인 학생들을 대상으로 하는 학습 프로그램 등 다섯 가지 인재개발 프로그램을 운영하고 있다.박성우 기자

