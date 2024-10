[전쟁속의 동물들 (1)] 최고(最古) 통신수단 비둘기

인간은 참 모진 족속인가 봅니다. 자기네들끼리 싸우는 것도 모자라 다른 동물을 불러들이니 말입니다. 인간은 오래 전부터 전쟁에서 갖가지 동물을 써왔습니다.

말뿐만 아니라 낙타도 타고 다녔습니다.

당나귀는 짐을 나르는 데 부렸습니다.

탱크가 없던 시절 코끼리는 적의 보병 방진을 뚫는 역할을 했습니다.

무선통신이 발달하지 않았을 땐 비둘기가 통신문을 전달했습니다.

돌고래는 바다에서 적의 기뢰를 탐색하도록 훈련을 받기도 했습니다.

앞으로 몇 차례에 걸쳐 전쟁과 동물이란 주제로 글을 쓰고자 합니다.

우선 비둘기부터 시작하죠.

비둘기는 귀소본능이 있습니다. 어디에 풀어놓아도 자기 집을 찾아갑니다.

비둘기의 귀소본능에 대한 과학적 설명은 이러합니다. 비둘기는 부리와 머리 사이에 자성(磁性) 성분의 특수 세포가 있다고 합니다. 이 세포로 지구의 자장을 읽어 목적지를 정확하게 안다는 설명입니다. 쉽게 풀면 비둘기에 ‘GPS 세포’가 있다는 얘깁니다. 또 비둘기가 길을 외운다는 연구결과도 있습니다. 비둘기의 비행을 관찰해봤더니 일직선을 날지 않고 특정 길이나 건물을 따라 난다는 것입니다. 비둘기가 후각이 뛰어나기 때문에 냄새로 길을 안다는 학설도 있습니다.

이렇게 학설이 많다는 건 어떻게 비둘기가 제대로 집을 찾아가는지 아직도 모른다는 뜻이겠죠.

이유가 어떻든 사람들은 비둘기의 귀소본능을 일찍부터 전쟁에 써먹었습니다. 중요한 전갈을 전달하는 수단으로 비둘기를 사용했습니다. 기원전 6세기 고대 페르시아의 키루스 왕이 비둘기로 제국 구석구석에 메시지를 전달했다는 기록이 있습니다.

보불전쟁(1870~71년) 때부터 비둘기가 전쟁에 본격적으로 등장합니다. 파리가 프러시아군에 포위되자 파리 시민들은 전서구를 이용해 외부와 통신을 합니다. 이런 사실을 알게 된 프러시아군은 전서구를 잡기 위해 매를 대대적으로 풀어놓았죠.

전서구로 사용하는 비둘기는 경주용 비둘기종인 레이싱호머(Racing Homer)가 주로 쓰였습니다. 이 비둘기는 비둘기를 날려 가장 빨리 돌아오는 비둘기를 가리는 ‘비둘기 경주’용으로 개량된 종입니다. 비둘기 경주는 유럽에서 큰 인기를 모은 스포츠입니다. 1900년 파리 올림픽에서 비둘기 경주는 비공식 종목으로 채택되기도 했습니다.

1차 세계대전에선 비둘기가 대대적으로 동원됐습니다. 무선ㆍ유선통신 장비가 이미 나왔지만 성능이 좋지 않은데다, 고장이 나거나 먹통이 될 수도 있기 때문에 전서구를 갖고 다닐 수 밖에 없었습니다.

1차 세계대전 때 가장 유명한 전서구는 쉘아미(cher Amiㆍ‘친애하는 친구’라는 뜻의 프랑스말)는 암컷 비둘기입니다. 전쟁영웅이죠. 영국에서 태어나 미 육군 통신대에 기증돼 1차 세계대전 동안 전서구로 사용됐습니다.

1918년 10월 3일 찰스 화이트 휘틀시 소령은 자신이 지휘하는 77사단 308보병 연대 1대대와 2대대 병사 504명과 함께 프랑스 아르곤 숲에서 독일군의 십자포화에 갇혔습니다. 미로같은 지형 때문에 적에게 포위된 채 아군과의 연락도 끊긴 상태였습니다. 탄약은 물론 물과 식량이 떨어졌습니다. 설상가상으로 이들은 아군의 포격에 노출됐습니다. 휘틀시 소령은 “다수가 부상, 자력 탈출 불가(Many wounded. We cannot evacuate)”란 메시지를 전서구에 매달고 날렸습니다. 하지만 곧 독일군의 사격에 떨어졌습니다. 두 번째 전서구엔 “병사들이 고통을 받고 있다. 지원군을 보내 줄 수 있는가(Men are suffering. Can support be sent?)”란 메시지를 갖고 날렸지만 이 역시 독일군의 조준 사격으로 죽었습니다. 마지막 남은 전서구가 바로 쉘아미였습니다.

쉘아미의 왼쪽 발엔 “우리 위치는 도로를 기준으로 276.4도 위다. 아군 포격이 우리에게 가해지고 있다. 제발 멈춰라(We are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven‘s sake, stop it.)”는 메시지를 묶었습니다. 쉘아미도 독일군의 집중 사격을 받았습니다. 총격에 맞아 거의 추락할 뻔했지만 바로 다시 날아올랐습니다. 42㎞ 떨어진 사단본부까지 65분간 비행해 메시지를 전달하는데 성공했습니다. 쉘아미 덕분에 194명의 목숨이 구해졌습니다. 그러나 이 마지막 임무에서 쉘아미는 온통 피로 범벅이 됐습니다. 가슴에 관통상을 입었고, 한쪽 눈은 실명됐으며, 한쪽 다리도 잃었고, 남은 다리도 힘줄만 남은 상태였습니다.

쉘아미의 감투 정신에 프랑스 정부는 십자훈장(Croix de Guerre Medal with a palm Oak Leaf)을 줬고, 미국 정부는 전쟁부(Department of War ㆍ국방부의 전신) 마스코트로 지정했습니다. 쉘아미는 1919년 6월 13일, 미국 뉴저지주 포트 먼머스에서 전상의 후유증으로 생을 마감합니다. 쉘아미는 박제 처리되어 미국 워싱턴 DC의 스미소니언 미국사 박물관에 전시됐습니다.

전서구는 미 해군도 애용했습니다. 1922년 3월 취역한 미 해군의 첫 항공모함 랭글리(USS Langley)호의 고물엔 전서구 집이 따로 마련됐습니다. 이 전서구들은 해군 공창이 있는 버지니아주 노포크에서 사육됐습니다. 그런데 어느 날 전서구들이 다시는 항공모함으로 되돌아오지 않았다고 합니다.. 알고 보니 자신들의 고향인 노포크 해군 공창의 크레인에 둥지를 짓고 눌러 살았다는 군요. 이때부터 미 해군은 전서구 사용을 그만둡니다.

2치 세계대전에서도 전서구는 맹활약했습니다. 특히 당시 영국 공군(Royal Air Force)은 항공기에 전서구를 태우고 다녔습니다. 불시착 상황에서 무전기까지 고장이 났을 상황을 대비해서죠.

1943년 세 마리의 영국 공준 전서구가 디킨 메달(PDSA Dickin Medal)을 받았습니다. 디킨 메달은 전쟁에 기여한 동물을 기리는 메달입니다. 영국의 동물보호 단체인 ’병든 동물을 위한 진료소(People‘s Dispensary for Sick AnimalsㆍPDSA)’가 제정한 메달입니다. 영국 최고의 훈장인 빅토리아 십자훈장(Victoria Cross)에 못잖은 명예로 인식되고 있습니다.

오렌지의 윌리엄(William of Orange)이라는 비둘기는 정말 대단한 공훈을 세웠습니다.

1944년 9월 19일 영국의 대표적인 삽질 작전인 ‘마켓가든(Market Garden)’에서 영국의 공수부대가 독일군에 포위된 상황이었습니다. 공교롭게도 무전기가 고장이 났습니다. 이 때 윌리엄은 오전 10시 30분 긴급 메시지를 매달고 네덜란드 아른헴에서 날아올라 그날 오후 2시 55분 영국으로 되돌아 왔습니다. 400㎞ 거리였죠. 윌리엄 덕분에 2000여 명의 병사들 목숨을 건진 것으로 영국군 당국은 보고 있습니다.

영국에선 지금까지 모두 32마리의 전서구가 디킨 메달을 받았습니다. 1957년이 돼서야 영국군은 전서구 사용을 그만뒀다고 합니다. 그 이후로 전서구가 전쟁터에서 자취를 감췄을까요?

올 5월 요르단 국경수비대는 수니파 무장 단체인 ‘이슬람 국가(IS)’가 외부 교신을 위해 날린 전서구를 잡았다고 밝혔습니다. 21세기에서도 전서구가 날아다닌다니…. 비둘기는 전쟁과 참 모진 인연을 갖고 있나 봅니다.

이철재 기자 seajay@joongang.co.kr