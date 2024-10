'밥 딜런' 노벨상 시상식 불참

혹시나 했으나 역시나였다. 올해 노벨문학상 수상자로 선정된 미국의 대중가수 밥 딜런(75)이 끝내 노벨상 시상식에 참석하지 않는다. 스웨덴 한림원은 16일(현지시간) 성명에서 최근 밥 딜런이 시상식에 참석할 수 없다는 내용의 편지를 보내왔다고 밝혔다. 시상식은 다음달 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열린다.

편지에서 밥 딜런은 "직접 상을 받고 싶지만 다른 약속 때문에 안타깝게도 불가능하다"고 밝혔다. 그러면서도 "노벨상을 받게 돼 믿을 수 없을 정도로 영광"이라고 강조했다. 한림원측은 일단 밥 딜런의 결정을 존중한다는 입장이다. 하지만 노벨상 수상자의 시상식 불참은 예외적인 일이라고 지적했다.

지금까지 노벨문학상 수상자의 시상식 불참은 더러 있었다. 2005년 수상자인 영국의 극작가 헤럴드 핀터는 병원에 입원중이어서, 2007년 수상자인 역시 영국 작가 도리스 레싱은 고령 탓에 불참했다. 2004년 수상자인 오스트리아 소설가 엘프리데 옐리네크는 극심한 대인공포증 때문에 시상식에 참석하지 않았다. 한림원은 "그럼에도 불구하고 노벨상은 그들의 것이며 밥 딜런의 경우도 마찬가지"라고 밝혔다. 그러면서 "노벨상 수상작에 대한 수상자 강연 의무는 남아 있다"고 했다. 수상자는 노벨상 강연을 시상식 후 6개월 이내에 해야 한다. 물론 밥 딜런이 이 강연을 할지도 현재로서는 불투명하다.

밥 딜런은 지난달 13일 노벨문학상 수상자로 선정되고도 2주 가량 수락 의사를 밝히지 않아 한림원으로부터 "무례하고 건방지다"고 비판받았다. 마침내 한 언론 인터뷰에서 상을 받을 것인지, 시상식에 참석할 것이지에 대한 질문에 대해 물론 참석하겠다고 답했지만 "가능하다면(if it's at all possible)"이라는 단서를 달았었다. 그 '가능하다면'이라는 단서가 이번에 불가능으로 밝혀진 것이다.

