활동 중단 상태인 아이돌 그룹 위너의 남태현이 "그저 노래하고 싶다"며 안타까운 심경을 고백했다.

남태현은 13일 자신의 인스타그램을 통해 "난 그저 노래하고 싶다(I JUST WANT TO SING)"이란 글이 새겨진 사진을 올렸다.

최근 남태현은 건강 문제로 활동을 잠정 중단하고 휴식 중이다. 위너의 소속사 YG엔터테이먼트 측은 "남태현이 연습생 시절부터 앓고 있던 심리적 문제 때문에 안정적인 치료를 위해 본가에서 치료를 받고 있다"라고 전했다.

앞서 남태현은 배우 정려원과 열애설에 휩싸였다. 하지만 정려원 소속사 측은 "사실무근"이라는 입장을 발표했다.

