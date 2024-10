[서소문 사진관] '지지율도 실력이야. 니 부모를 탓해' 촛불집회 이색 피켓들

12일 서울 도심에서 박근혜 대통령 퇴진을 요구하는 3차 주말 촛불집회가 열렸다. 이날 집회는 주최측 추산 100만 명, 경찰 추산 26만 명의 시민이 모여 2000년대 들어 가장 많은 참가 인원을 기록했다.

많은 사람들이 모인만큼 주최측에서 제공한 일률적 내용이 담긴 피켓들이 대부분이었지만 그 외에 자신의 의견을 직접 적은 피켓들도 상당수 눈에 띄었다. 한 시민은 박근혜 대통령과 박정희 전 대통령의 얼굴을 그려넣은 피켓에 정유라씨가 SNS에 올렸던 말을 패러디해 '지지율도 실력이야, 니 부모를 탓해'라는 문구를 적어 나왔다.

또 한 시민은 박 대통령이 헌법을 냄비받침 삼아 라면을 먹는 그림을 그리고 '근혜씨! 당신 집은 '헌법'이 냄비받침 이라면서요?'라며 국기문란 사태를 꼬집었다. 이 그림의 뒷면에는 박 대통령의 최측근인 '문고리 3인방'의 사퇴를 비꼬며 '청와대에 문고리 떨어졌답니다. 문고리 달러 가요~ 길 좀 비켜주세요'라고 적었다.

자전거를 타고 집회에 참가한 한 시민은 '박근혜 정권 퇴진. 그러려고 대통령 됨' 이라는 글을 붙인 백열전구를 헬멧에 부착하고 다녀 다른 집회 참가자들의 카메라 세례를 받기도 했다.

이 밖에도 '최순실과의 소중한 인연 구치소에서 이어가세요', 'YOU ARE NOT MY PRESIDENT', '내려와라 꼭두박씨' 등 손수 제작한 피켓들이 거리에 등장해 시민들의 이목을 끌었다.

글=김성룡 기자, 사진=신인섭·김경빈·김성룡·우상조 기자 xdragon@joongang.co.kr