“시리아 등 유적 파괴 심각…세계 질병퇴치기금 같은 문화유산 보호기구 만들어야”

아프가니스탄·시리아·이집트 등 분쟁 지역 곳곳에서 자행되고 있는 세계적 문화유산의 파괴. 영상을 통해 반(反)문화적 만행을 두 눈으로 확인하면서도 뚜렷한 대책이 없었다. 이렇게 분쟁 국가 내에서 파괴 위협에 놓인 문화유산을 제대로 보호하기 위한 국제 연대 기구가 생길 전망이어서 주목된다.

‘위협받는 문화유산 보존을 위한 아부다비 국제회의’(International Conference in Abu Dhabi on heritage in danger)가 오는 12월 2~3일 열린다. 프랑스 정부와 아랍에미리트(UAE) 공동 주최다. 국제회의 준비를 위한 프랑스 대통령 특사로 임명돼 방한한 자크 랑(77) 전 프랑스 문화부 장관을 만나 이야기를 들어봤다.

내달 2~3일 아부다비서 첫 회의

위험에 빠진 문화재 보관할 도시 등

최소 1억 달러 필요, 한국도 참여를

그는 미테랑 대통령 시절인 1981~ 86년, 1988~ 93년 두 차례 10년간 문화부 장관을 지냈다. 2013년부터 대통령이 임명하는 아랍세계연구원장으로 재직 중이다. “자국 문화를 보호하는 것은 모든 문화를 보호하는 것이다” “문화는 교역의 대상이 아니라 교류의 대상이다”라는 명제로 유명한 그는 프랑스 문화정책의 상징적인 인물이다.

아부다비 국제회의를 개최하게 된 배경 먼저 설명해 달라. “잘 아시는 바와 같이 오늘날 전세계적으로 전쟁이나 광적인 사람들에 의해 많은 유적이 파괴되고 있다. 아프카니스탄·시리아·이집트 등에서 많이 벌어진다. 일반적으로 유네스코에서 문화재 보호 역할을 맡고 있는데 현재 물질적이나 기술적 수단이 없어서 신속하고 효율적인 행동을 취할 수가 없다. 어떤 특별 기금을 마련해야한다는 필요성을 느끼게 되었다.”

준비는 어느 정도인가. “많은 나라에서 공적인 그리고 민간 부문의 기금을 모으려고 한다. 유네스코와 밀접하게 협력해서 목표에 달성하고자 한다. 일단 예방 차원에서 일을 할 예정이고, 도굴된 문화재를 보호하는 역할도 하려고 한다. 위험에 빠진 문화재를 잘 보관할 수 있는 도시들을 정하고, 신기술을 활용해 문화재를 재건하거나 보존하는 사업도 할 계획이다.”

필요한 기금의 규모는. “최소 1억 달러가 필요하다. 프랑스는 일단 3000만 달러를 투자하기로 했다. UAE에서도 비용을 부담하기로 약속했다. 다른 국가들에도 재정적인 참여를 부탁할 예정이다. 국가뿐만 아니라 민간 기구와 세계은행 등도 포함된다. 현재 구상하고 있는 것은 이 회의의 구체적인 결과가 유엔 안보리에서 결의안으로 채택되는 것이다.”

프랑스와 UAE가 공동 주최한 계기가 있었나. “딱히 계기라기보다는 ‘아부다비 루브르박물관’ 개관을 앞두고 많은 얘기를 하다가 이런 국제회의를 열어 보자는 아이디어가 나오게 됐다.”

기금을 관리한 기구는 어디에 두나. “제네바에 둘 예정이다. 스위스 정부도 동의했다. 세금 면제 등 혜택도 있을 예정이다.”

벤치마킹한 모델이 있나. “제네바에 위치한 에이즈와 결핵 및 말라리아 퇴치를 위한 세계 기금 을 모델로 했다. 이 질병 퇴치 기금의 모금은 잘되는 상황이다. 각국에서 많은 지원을 하고 세계보건기구에서도 적극적으로 참여하고 있다. 문화유산 보호 기금도 그럴 것으로 기대한다.”

당신이 이사장을 맡게 되나. “이미 많은 일을 하고 있기 때문에 이사장을 맡지 않을 것이다. 전문가들이 포함된 이사회를 만들고, 이사장과 사무총장을 임명해야 하는데 전세계적으로 잘 알려져 있고 신망있는 인물이 선임될 것이다.”

어떤 신기술을 활용할 것인가. “최근 과학이 놀라운 발전을 이루고 있다. 프랑스에 이코넴(Iconem)이란 스타트업이 있는데 이를 창설한 사람은 엔지니어이자 고고학자다. 그분이 3D를 이용해서 유적이나 귀중품을 복원하는 기술을 개발했다. 드론을 이용해 특정 지역을 촬영한다. 지금은 파미르나 리비아 정부에 의해 파괴된 불상 등을 촬영하고 있다. 책이나 증언 등 다른 데이터도 활용해서 정밀하게 복원하고 있다. 이 회사가 12월 15일 프랑스에서 전시회를 열 예정이다.”

한국에 기대하는 게 있다면. “일단 지적이고 정치적인 차원에서 한국이 참가하는 것이 가장 중요하다. 한국은 역사적으로 고통을 많이 겪었다. 다른 나라 지배를 받기도 하고. 많은 파괴가 이뤄졌지만 60여 년 만에 대국이 되었다. 한국이 이번 회의에 참여해 국제적 연대감을 보여줄 수 있을 것이다. 어떻게 참여하는 것이 효율적일지에 대해서는 한국의 지도자들이 결정할 문제다.”

위험에 빠진 문화재를 보관할 도시들을 따로 선정하나. “프랑스 파리 북부 랑스에 루브르박물관 분관이 있다. 지난주 메소포타미아 문명전 개관전에 대통령이 참석했다. 랑스 바로 옆에 리에방(Lievin)이란 곳에 별도의 문화유산 보관 장소를 건립할 예정이다. 아부다비 국제회의에서 문화유산을 보존할 장소를 선정할 때 리에방도 후보로 생각하고 있다.”

한국의 도시도 포함될 수 있나. “그렇다.”

아랍세계연구원장으로 재직 중인데, 원래 아랍권에 관심이 많았나. “아랍문화뿐 아니라 다른 문화에도 관심이 많다. 나는 국제적이다. 미테랑 대통령 당시 만든 아랍세계연구원은 아랍문화와의 다리 역할을 한다. 각종 회의와 전시회를 개최하는데 연간 방문자가 150만 명 정도다.”

2009년 프랑스 정부가 한국에 외규장각 도서를 반환(장기 대여) 할 때 역할을 한 것으로 알고 있다. 다른 나라의 문화재를 반환하는 데 어떤 시사점을 줄 수 있을까. “개인적 생각이고 신념인데 전쟁 중이나 식민지가 되어서 문화유산을 빼앗긴 경우에는 반환하는 것이 당연하다고 본다. 한국의 외규장각 도서들이 프랑스 국립도서관에 보관돼 있었는데 도서관 사서였던 박병선씨가 찾아냈고 당시 나는 문화부 장관으로서 그런 얘길 듣고 여러 어려움이 있었지만 반환될 수 있도록 노력했다. 다른 나라들도 문화재를 반환할 수 있도록 노력해야 한다고 생각한다.”

자크 랑 전 장관은 한국 대중문화에도 관심이 많다. “영화·음악·드라마 분야에서 한국이 훌륭한 성과를 내고 있다”고 했다. 부산국제영화제를 위해서도 방한했었는데, 한국영화 스크린쿼터 축소·폐지문제로 시끄러울 때 한국 영화계를 적극 지지했다고 한다.

“미국 측에서 한국에 유리한 스크린 쿼터를 줄이려고 했었다. 당시 제가 문화부 장관으로 재직하고 있었는데, 한국의 스크린쿼터 제도가 매우 중요하다고 봤다. 스크린쿼터 덕에 한국 영화가 발전할 수 있었다고 생각한다.”

글=배영대 문화선임기자 balance@joongang.co.kr

사진=우상조 기자