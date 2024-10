트럼프 “한국산 가전제품 많이 구매…한국에 좋은 친구 많아”

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 10일 “오랜 기간 부동산 사업을 하면서 가전제품 등 한국산 제품을 많이 구매했는데 매우 훌륭한 제품들이었다”며 “또한 한국에 많은 친구들이 있으며 모두 굉장히 좋은 사람들(fantastic people)”이라고 말했다.

박 대통령 “가까운 시일 내 방한 희망”

트럼프 “박 대통령 말씀에 100% 동의”

트럼프 당선인은 이날 오전 9시55분(한국시간)부터 10여 분간 박근혜 대통령과 전화통화를 하며 이같이 밝혔다고 정연국 청와대 대변인이 전했다.

박 대통령은 이날 전화통화에서 “가까운 장래에 뵙고 보다 심도 있는 협의를 할 수 있기를 기대한다”며 “트럼프 당선인이 가까운 시일 내 한국을 방문하게 되길 희망한다”고 말했다. 이에 트럼프 당선인은 박 대통령에 사의를 표한 뒤 “만나뵙기를 고대한다”고 답했다고 정 대변인은 전했다.

박 대통령은 또한 “현재 한·미 동맹이 직면하고 있는 가장 심각한 도전은 북한의 핵과 미사일 위협”이라며 “특히 북한은 미국의 정권 교체기에 종종 도발을 통해 새 행정부를 시험하려 했던 점을 감안할 때 만약 도발할 경우 단호하게 대응할 수 있도록 사전에 긴밀히 협력해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

박 대통령은 “앞으로도 당선인과 긴밀히 협력해 공동의 이익을 위해 더욱 다양한 분야에서 동맹 관계를 강화·발전시켜 나가길 기대한다“고 덧붙였다.

이에 대해 트럼프 당선인은 “박 대통령의 말씀에 100% 동의한다”며 “미국은 한국과 끝까지 함께할 것이며 흔들리지 않을 것(We are with you all the way and we will not waver)”이라고 답했다고 정 대변인은 전했다.

다음은 청와대가 발표한 한 · 미 정상의 발언 요지.

◇박근혜 대통령=트럼프 당선인의 대선 승리를 축하한다. 불확실성이 증대되고 있는 현재의 국제정세는 미국의 확고한 리더십을 더욱 필요로 하고 있다. 당선인이 탁월한 경험과 리더십으로 더욱 강력하고 번영하는 미국과 평화로운 세계를 만들어 나가길 기대한다.

한·미 양국은 지난 60여 년간 동맹 관계를 발전시켜 오면서 신뢰를 쌓아왔으며 이러한 강력한 한·미 동맹은 아·태 지역 평화·번영의 초석으로서 미국이 이 지역에서 강력한 리더십을 발휘하는 데 기여해 왔다. 앞으로도 당선인과 긴밀히 협력해 공동의 이익을 위해 더욱 다양한 분야에서 동맹 관계를 강화·발전시켜 나가기를 기대한다.

현재 한·미 동맹이 직면하고 있는 가장 심각한 도전은 북한의 핵과 미사일 위협이다. 특히 북한은 미국의 정권 교체기에 종종 도발을 통해 새 행정부를 시험하려 했던 점을 감안할 때 앞으로 수 개월 동안 북한의 이러한 시도를 철저히 억제하면서 만약 도발할 경우 단호하게 대응할 수 있도록 사전에 긴밀히 협력해 나가야 할 것이다.

북한 지도부는 핵과 미사일에 광적으로 집착하고 있는 만큼 강력한 압박과 제재를 통해 자신들의 의도대로 되지 않을 것이라는 점을 분명히 깨닫게 할 필요가 있으며 이를 위해 한·미 양국이 긴밀히 협력해 나가길 바란다.

◇도널드 트럼프 당선인=북한 문제를 포함해 박 대통령의 말씀에 100% 동의한다. 북한은 매우 불안정하다고 생각한다. 미국은 한국과 끝까지 함께할 것이며 흔들리지 않을 것이다(We are with you all the way and we will not waver).

오랜 기간 부동산 사업을 하면서 가전제품 등 한국산 제품을 많이 구매했는데 매우 훌륭한 제품들이었다. 한국에 많은 친구들이 있으며 이들은 모두 굉장히 좋은 사람들이다.

◇박 대통령=당선인이 역내 정세에 대해 정확하게 파악하고 계시고 든든한 말씀을 해주셔서 감사하다. 앞으로 강력한 대북 억제력을 유지·강화하는 가운데 북한 지도부의 생각을 바꾸기 위해 공조를 굳건히 해나가자.

◇트럼프 당선인=동의한다. 미국은 한국과 100% 함께할 것이며(we are going to be with you 100%) 북한의 불안정성으로부터 방어를 위해 한국과 굳건하고 강력하게 협력할 것이다(We will be steadfast and strong with respect to working with you to protect against the instability in North Korea).

◇박 대통령=당선을 다시 한 번 축하한다. 가까운 장래에 뵙고 보다 심도 있는 협의를 가질 수 있기를 기대한다. 당선인이 가까운 시일 내 한국을 방문하게 되기를 희망한다.

◇트럼프 당선인=감사하다. 만나뵙기를 고대한다. 저는 박 대통령과 함께할 것이며(I am with you) 한·미 양국은 함께함으로써 안전할 것이다(We will all be safe together).

박신홍 기자 jbjean@joongang.co.kr