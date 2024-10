버락 오바마 미국 대통령이 투표를 독려하는 글을 SNS에 올리면서 힐러리 클린턴 후보에 대한 측면지원에 나섰다.

오바마 대통령은 8일(현지시간) 오전 트위터에 “진보는 투표로 이루어진다(progress is on the ballot)”는 글을 게재하면서 팔로워 1100만 명을 대상으로 투표장에 갈 것을 촉구했다.

그는 또 친구나 가족 등 주변의 지인들이 반드시 한 표를 행사하도록 설득해줄 것을 팔로워들에게 당부했다.

오바마 대통령은 클린턴 후보의 당선을 위해 적극적인 유세 활동을 펼쳐왔다.

그는 유세 현장에서 유권자들의 투표를 독려하기 위해 ‘진보는 투표로 이루어진다’는 문구를 자주 사용해왔다.

한편 오바마 대통령은 앞서 지난달 고향인 시카고에서 일찌감치 투표를 했다.

