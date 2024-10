아름다운 여행지 모리셔스 섬의 추악한 이면

아름다운 여행지로 많은 이들의 사랑을 받았던 아프리카 동부의 섬나라 모리셔스의 이면이 공개돼 충격을 주고 있다.

지난달 31일 영국 데일리메일은 모리셔스의 이면에 대해 보도했다. 보도에 따르면 모리셔스에선 대규모의 개 도살이 벌어지고 있었다.

공개된 영상을 보면 정부의 후원을 받은 개 사냥꾼들이 강아지를 학살하고 있다. 개에게 약물을 주입하고, 개는 힘없이 쓰러진다.

4년 전에도 모리셔스의 개 집단 도살은 논란이 된 바 있다. 정부가 잠시 단속하는 듯 했지만, 이내 도살은 계속되고 있었다.

개를 도살한 단체 이름은 역설적으로 '위험으로부터 동물을 보호하는 모리셔스 사회(Mauritian Society for the Prevention of Cruelty to Animals)'여서 더 충격적이다.

한 여행객은 "동물을 사랑하는 여행객이 보면 매우 화가 날 것이다. 모리셔스 정부가 개를 대하는 태도가 이 정도인가"라며 분노했다.

