오바마, 미셸 정계 진출설 일축…"정치에 크게 실망"

버락 오바마 미국 대통령이 영부인 미셸 오바마의 향후 정계 진출 가능성을 일축했다.

미셸 여사는 미국 대선 레이스에서 민주당 힐러리 클린턴 후보의 가장 든든한 지원군으로 활약하고 있다. 그가 민주당 전당대회에서 보여준 감동적인 연설은 청중을 사로잡았고 큰 화제가 됐다.

미셸 여사의 유명세와 영향력은 그가 향후 공직 선거에 출마할 수도 있다는 기대를 낳았다. 현재 미셸 여사는 오바마 대통령보다도 10%포인트 높은 64%의 지지율을 기록하고 있다.

그러나 그의 남편 오바마 대통령은 28일(현지시간) 라디오쇼 ‘스웨이 인 더 모닝’ 인터뷰에서 “미셸은 절대로 공직에 나서지 않을 것(She will never run for office)”이라고 단언했다.

오바마 대통령은 “미셸은 재능있고 똑똑하다. 더 이상 자랑스러울 수가 없을 만큼 그녀를 자랑스럽게 생각한다”면서도 “그녀는 스스로 후보가 되고 싶어하는 성향이나 인내심이 없다. 그 점 하나는 확실하다”라고 말했다.

그는 지난 7월 언론 인터뷰에서도 미셸 여사의 정계 진출설에 대해 “무엇을 하든 훌륭하게 해내겠지만 정치는 아닐 것이다. 미셸이 정치에 크게 실망했기 때문이다”라고 밝힌 바 있다.

미셸 여사의 측근들도 그가 공직에 출마할 생각이 없다는 점을 수차례 밝혀왔다.

오바마 대통령은 “나와 미셸은 백악관을 떠나면 우리가 관심을 갖는 이슈에 대해 활동을 계속해나갈 것”이라면서 젊은 소수자에 대한 지원과 여성 교육을 예로 들었다. 그는 “우리는 많은 일을 할 계획이지만 지금과는 다른 방식으로 할 것”이라고 말했다.

백수진 기자 peck.soojin@joongang.co.kr