분당서울대 구경회 교수, 세계적 학회서 주제 발표

지난 10월 런던에서 열린 영국골관절편집위원회(British Editorial Society of Bone and Joint Surgery) 회의에서 분당서울대병원 정형외과 구경회 교수가 편집위원 자격으로 아시아 골관절 문제에 대해 발표했다. 주제는 ‘동아시아에서의 중요한 의료문제(Hot Medical Topics in East Asia)’였다.

영국골관절편집위원회는 정형외과 분야에 세계적인 오피니언 리더의 역할을 맡고 있는 학회로, 골관절 분야에서 가장 권위 있는 학술지인 ‘Bone and Joint Journal(Journal of Bone and Joint Surgery British)’을 출판하고 있다.

구교수는 주제 발표에서 세 가지 중요한 의료적 문제를 지적했다. 첫 번째 문제는 한국・중국・일본을 포함한 동아시아에서 진행된 급속한 고령화로 골다공증 환자가 증가했고, 이 골다공증 때문에 고관절 골절, 척추 압박 골절, 손목 골절 환자도 많아지고 있다는 것이다.

구 교수는 현재 골다공증 치료에 가장 많이 사용되고 있는 비스포스네이트계열 약물들이 골밀도를 높여 골절을 줄인다는 장점은 있으나 턱뼈 괴사와 대퇴골의 비전형적 골절 등 심각한 부작용이 보고되고 있다며, 비스포스포네이트 약물의 효과-위험도(risk-befit) 에 대한 정확한 평가가 이루어 져야 한다고 말했다.

비스포스포네이트를 대체할 약물로 도입된 부갑상선 호르몬제(teriparatide)는 비용이 많이 들어 약물의 비용-효과(cost-effectiveness) 평가가 중요하다고도 말했다.

두 번째 문제는 근감소증이다. 근감소증은 골다공증과 함께 나이가 들면 누구에게나 생기는 현상이며 낙상의 중요 원인으로, 골다공증에 대한 연구가 많이 이루어진데 비해 근감소증에 대하여는 최근 연구가 시작된 상태이며 근감소증의 진단, 분류 그리고 치료에 대한 적극적인 연구가 필요한 상태다.

세 번째 문제는 엉덩이관절을 비롯하여 무릎관절, 어깨 관절, 발목 관절에 생길 수 있는 무혈성괴사이다. 이병은 동아시아 특히 흔하며, 한국과 중국에서는 고관절 수술을 하는 가장 흔한 질병이고 일본에서는 고관절 탈구에 이어 두 번째로 흔한 질병이다.

구 교수는 무혈성괴사는 특히 경제 활동을 해야 할 젊은 연령에 발생하기 때문에 사회비용 측면에서 심각한 문제라며, 최근 시행되고 있는 줄기세포 치료에 대하여는 효과에 대한 근거가 부족하다고 지적했다.

2003년 이래 줄기세포 치료에 대한 몇 편의 연구가 보고 되었으나 증례수가 적고 대상군 설정에서 심각한 오류(selection bias)가 있었으므로, 줄기세포 치료의 고비용과 합병증을 생각하면 줄기 세포 치료에 대하여는 보다 신중해야 한다고 밝혔다.

최근 금속관절면을 사용하여 인공고관절을 받은 환자에서 심각한 합병증이 발생하여 문제가 되고 있다. 젊은 환자들에 있어 안전하며 평생 사용 할 수 있는 관절면의 선택이 중요하다고도 말했다.

구경회 교수는 2015년 영연방을 제외한 아시아국가의 정형외과 의사로서는 처음으로 영국 골관절 편집 위원회(British Editorial Society of Bone and Joint Surgery)의 이사가 되었으며, The Bone and Joint Journal(The Journal of Bone and Joint Surgery British)의 편집위원으로 위촉되기도 했다.

[인기기사]

·

환자 마음 헤아리는 '따뜻한 의료기기' 치료 성과 높인다

[2016/10/21]

·

국립암센터 “폐암 수술환자 5년 생존율 65.7%”

[2016/10/20]

·

중국 오리온 '초코파이 말차' 6000만 개 팔려

[2016/10/20]

·

우리나라 국민 10명 중 8명 "의료기관 믿는다"

[2016/10/20]

·

인천시민 300만 돌파…행운의 주인공 길병원서 태어나

[2016/10/20]

김진구 기자 kim.jingu@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.