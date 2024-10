[매거진M] 예술가들의 예술가 … 영화로 그를 만나다

딜런이 영화음악을 맡고 직접 출연도 했다. 빌리 더 키드(크리스 크리스토퍼슨)가 팻 개럿(제임스 코번)의 총에 맞아 죽어 갈 때 흐른다.

‘허리케인(Hurricane)’ in ‘허리케인’(1999, 노먼 주이슨 감독) 복서 루빈 카터의 삶에 대한 딜런의 노래는 이후 그에 대한 영화가 나오자 ‘당연히’ OST로 사용되었고, 딜런은 이 영화를 위해 노래를 다시 불렀다.

‘씽스 해브 체인지드(Things Have Changed)’ in ‘원더 보이즈’(2000, 커티스 핸슨 감독) 딜런에게 제73회 아카데미 시상식 주제가상을 안겨 준 노래. 시상식 당시 호주에 있었던 딜런은 위성 생중계로 공연했다.

‘블라인드 윌리 맥텔(Blind Willy McTell)’ in ‘아임 낫 데어’ 소년 우디가 방랑의 길을 갈 때 흐르는 이 노래는, 당시 흑인 공민권 운동과 관련된 영상과 어우러지며 강한 인상을 남긴다.

‘모스트 오브 더 타임(Most of the Time)’ in ‘사랑도 리콜이 되나요’(2000, 스티븐 프리어스 감독) 이별의 고독에 빠진 롭 고든(존 쿠삭)을 위한 딜런의 위로곡.

‘더 맨 인 미(The Man in Me)’ in ‘위대한 레보스키’(1998, 조엘 코엔·에단 코엔 감독) 다소 몽환적인 볼링장 오프닝신을 장식하는 노래.

‘윅왐(Wigwam)’ in ‘로얄 테넌바움’(2001, 웨스 앤더슨 감독) 로얄(진 해크먼)이 손자들을 처음 만날 때 흐르는 노래.

‘포스 타임 어라운드(4th Time Around)’ in ‘바닐라 스카이’(2001, 캐머런 크로 감독) ‘프리휠링’ 앨범의 커버 이미지는 이 영화에서 톰 크루즈와 페넬로페 크루즈의 모습으로 인용된다.

‘잇츠 올라이트 마 아임 온니 블리딩(It’s Alright Ma I’m Only Bleeding)’ in ‘이지 라이더’(1969, 데니스 호퍼 감독) 원래는 딜런 버전을 사용하려 했으나, 판권 문제로 극 중엔 로저 맥귄의 노래가 실렸다.

‘레이니 데이 우먼 #12 & 35(Rainy Day Women #12 & 35)’ in ‘포레스트 검프’(1994, 로버트 저메키스 감독) 1960년대 미국을 이야기하는 영화에서 딜런이 빠질 수 없는 법.

‘더 타임스 데이 아 어 체인징(The Times They are A-Changin)’ in ‘왓치맨’(2009, 잭 스나이더 감독)

수퍼 히어로 영화에도 딜런의 음악은 흐른다.

‘이츠 올 오버 나우 베이비 블루(It’s All Over Now Baby Blue)’ in ‘처음 만나는 자유’(1999, 제임스 맨골드 감독)

세상에 적응할 수 없는 리사(안젤리나 졸리)를 위한 노래.