“GIVE ME A DOLLAR, OR I'M VOTING FOR TRUMP.”

미국 대선을 앞두고 인터넷에서 이런 구걸 문구가 화제를 모으고 있다.

“1달러를 적선하지 않으면, 트럼프에 투표하겠다”는 것이다.

미국의 한 도시에서 노숙자 모습을 한 남성은 이 문구를 앞세워 구걸을 하는 사진이 SNS를 통해 확산하고 있다.

돈을 주지 않으면 트럼프를 뽑겠다는 협박성 신종 구걸이다.

같은 글귀를 써서 비슷한 사진을 찍는 ‘인증샷’도 빠르게 퍼지고 있다.

해당 사진이 걸린 SNS엔 “1달러 줘라, 1달러 아끼려다 큰일난다”는 등 트럼프에 투표한다고 협박하는 노숙자를 응원하는 네티즌들의 댓글이 이어지고 있다.

온라인 중앙일보