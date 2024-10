페미니즘의 깃발을 높이 들다

1946년 12월, 그러니까 지금으로부터 꼬박 70년 전. 41살의 디자이너 크리스찬 디올은 파리 몽테뉴가에 자신의 이름을 내건 패션 하우스를 세웠다. 그리고 이듬해, 첫 번째 오트 쿠튀르 컬렉션을 선보였다. 당시는 제2차 세계대전이 막 끝났던 때로, 여성들은 장식을 배제하고 원단을 적게 사용해 최대한 간결하게 만든 유니폼 스타일의 룩을 미덕으로 강요당했다. 무슈 디올은 시대적 배경 때문에 여성들이 의식적으로 억눌러온 ‘여성스러움에 대한 갈망’을 간파했다. 바싹 조인 허리와 옷감을 아낌없이 사용해 만든 길고 풍성한 스커트로 대표되는 X자 실루엣의 ‘뉴 룩’은 바로 여기서 시작됐다.

그로부터 70년이 흐른 2016년 9월. 디올 하우스는 새 크리에이티브 디렉터를 맞이했다. 마리아 그라치아 치우리(Maria Grazia Chiuri?52). 지난 17년간 발렌티노 하우스를 책임진 이탈리아 출신의 노련한 숙수다. 록스터드(rockstud) 액세서리로 하우스의 부흥을 이끌어낸 주인공이다. 게다가 디올 하우스 역사상 첫번째 여성 크리에이티브 디렉터다.

그동안 타계한 무슈 디올의 빈 자리는 이브 생 로랑(1957~1960), 마크 보앙(1960~1989), 지안프랑코 페레(1989~1996), 존 갈리아노(1996~2011), 빌 게이튼(2011~2012), 그리고 라프 시몬스(2012~2015)가 채워왔다.

“저는 오늘날의 여성을 표현하는 패션을 창조하고 싶습니다. 남성과 여성, 이성과 감성 같이 무언가를 규정하는 전형적인 틀에서 벗어나 사람들의 변화를 이끌어낼 수 있는 패션 말입니다.”

지난주 파리 패션위크에서 디올에서의 데뷔 컬렉션인 2017 S/S 프레타포르테를 그는 이렇게 설명했다. 디올 하우스 입성 전부터 그녀의 이름 앞에는 페미니스트라는 타이틀이 종종 붙었다. 이 같은 확고한 철학과 명민한 여성관을 패션으로 풀어내기 위한 모티프로 치우리는 펜싱을 선택했다.

“펜싱은 사고와 행동 사이의 균형이 필요한 스포츠입니다. 영혼과 가슴의 조화로움이 핵심이죠. 게다가 펜싱 유니폼은 보호장비를 제외하고는 여성용과 남성용이 똑같습니다.”

로댕 미술관에서 열린 이번 디올 데뷔 컬렉션은 펜싱복에서 영감을 얻은 눈부시게 하얀 팬츠와 셔츠, 버클을 장식한 퀼트 디테일의 비대칭 재킷으로 시작됐다. 금발의 모델은 성별을 알 수 없는 중성적인 숏컷 헤어로 런웨이를 걸었다. 컬렉션 전체를 통틀어 가장 이슈가 된 룩은 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다(WE SHOULD ALL BE FEMINISTS)’라는 슬로건이 적힌 화이트 티셔츠에 튤(tulle·실크를 망사처럼 짠 직물) 스커트를 입은 룩이었다..

이 슬로건은 테드x유스턴(TEDxEuston)강연에서 페미니즘에 대해 강연해 이슈를 모은 나이지리아 출신의 페미니스트 작가 치마만다 응고지 아디치에의 저서 제목에서 따온 것이다. 패션쇼의 BGM 역시 아디치에의 강연 내용을 샘플링해 넣은 비욘세의 노래 ‘플로리스(Flawless)’가 흘러나왔다. 여성들은 어렸을 때부터 남자들에 비해 야망을 크게 갖거나 뛰어난 성공을 목표하지 말 것을 강요당한다는 내용이다. 노래의 제목처럼 흠이 없고 나무랄 곳 없는 여성임에도 말이다.

이토록 많은 것을 함의하는 룩 안에서 디자이너의 위트를 볼 수 있는 부분은 스커트다. 슬로건 티셔츠에 매치한 짙은 네이비 컬러 튤 스커트에는 반짝이는 은사로 열두 별자리의 모티프를 자수 장식으로 덮었다. 마치 다채로운 운명을 가진 여성들에게 행운을 염원하는 듯.

여성과 여성스러움은 전혀 다른 의미다. 여성스러움은 사회가 만든 틀과 관점으로 여성에게 투영하는 가치다. 아디치에는 “‘남자든 여자든 오늘날의 젠더에 문제가 있고, 그 문제를 바로잡아야 하며, 더 잘 해야한다’라고 말하는 사람이 페미니스트”라고 말한다.

디올 하우스에 입성한 마리아 그라치아 치우리 또한 패션 디자이너의 시각에서 젠더를 의식적으로 나누는 것을 거부하고 있다. 그녀가 만들어내는 ‘여성의, 여성에 의한, 여성을 위한’ 패션이 지켜볼 만한 가치가 충분한 이유다. ●

글 양윤경 패션 칼럼니스트 chloe.yk.yang@gmail.com 사진 외신종합