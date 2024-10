전세계 공항서 무료 인터넷 이용?…'이것'만 있으면 된다

해외 여행 중 공항에서 장시간 대기하게 된다면 가장 절실한 것이 바로 ‘와이파이(Wi-Fi)’다.

공항에서 제공하는 와이파이를 스마트폰 등 전자기기에 연결하면 무선인터넷을 무료로 이용할 수 있지만 보안이 걸려있어 이용하지 못하는 경우가 대부분이다.

세계 어느 공항에서든 자유롭게 인터넷을 이용하고 싶은 여행객들을 위해 터키의 한 여행 블로거가 ‘공항 와이파이 지도’를 만들었다.

자신을 컴퓨터 보안 전문가라고 소개한 블로거 아닐 폴랏(Anil Polat)은 전세계 130여개 공항의 와이파이 비밀번호를 정리한 세계지도를 공개했다.

▶전세계 공항 와이파이 지도 바로가기

‘전세계 공항 및 라운지 무선인터넷 비밀번호’(Wireless Passwords From Airports And Lounges Around The World)라는 제목의 구글맵 페이지에 접속하면 세계 각지의 공항 내 와이파이 연결이 가능한 장소와 비밀번호를 확인할 수 있다.

이 지도에는 한국의 인천국제공항도 포함돼있다. 인천국제공항 와이파이에는 보안이 걸려있지 않아 ‘AirportWiFi’라는 네트워크 이름만 안내됐다.

등록된 공항은 지난달까지 80여개에 불과했지만 여행객들의 제보와 협업에 의해 현재 131개까지 늘어났다.

아닐 폴랏은 “정기적으로 해당 지도를 업데이트할 예정”이라며 공항의 와이파이 정보를 알게되면 e메일로 보내달라고 동참을 권유하고 있다.

백수진 기자 peck.soojin@joongang.co.kr