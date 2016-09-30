[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부<고위공무원 임용>▶장관정책보좌관 박종진<과장급 전보>▶장관비서관 송윤석
◆농림축산식품부<과장급 전보>▶농촌정책과장 김기훈
◆법제처<고위공무원 전보>▶법제지원국장 김창범
◆방송통신위원회▶기획조정관 최성호
◆게임물관리위원회▶사무국장 정환영
◆매경미디어그룹<매일경제신문 전보>▶총무국장 겸 청탁방지담당관(이사대우) 전한우▶지식부장 위정환▶조사부장 겸 벤처지원부장 유진평▶산업부장 김정욱▶사회부장 설진훈▶총무부장 겸 청탁방지담당부장 김명완▶문화전문기자(부장대우) 허연▶중기부장 직대 장종회▶증권부장 〃 김명수▶과기부장 〃 박기효▶금융부장 〃 박봉권▶부동산부장 〃 임상균▶유통부장 〃 김대영▶국제부장 〃 김선걸<매일방송(MBN) 전보>▶총괄전무 겸 기획실장 겸 편성본부장 류호길▶산업부장 최은수▶매일경제TV 제작국(부장) 임동수<승진>▶경영지원국장 겸 청탁방지담당관(국장) 이광수▶보도국장 직대 박진성▶편성국장 〃 정현석▶경제부장 정창원▶제작미술부장 직대 이광호▶관리부장 〃 겸 청탁방지담당부장 이춘기▶보도제작부장 〃 겸 국제부장 〃 박대일
◆MBC▶드라마2국장 겸 드라마기획제작1부장 한희▶드라마1국 드라마1부장 김승모▶〃 드라마2부장 박성은▶드라마2국 드라마기획제작2부장 최원석
◆고려대▶노르딕-베네룩스센터장 박인원
◆경기대▶대학원장 겸 건축대학원장 송태호▶융합교양대학장 전준철▶인문대학장 윤영수▶사회과학대학장 정광섭▶경상대학장 홍봉규▶관광대학장 겸 교학처장 겸 보건진료소 분소장 김기영▶자연과학대학장 윤병수▶공과대학장 겸 건설·산업대학원장 김응수▶기획처장 이경영▶교무처장 차길수▶연구처장 겸 산학협력단장 이준성▶학생지원처장 겸 보건진료소장 강민완▶입학처장 윤세목▶대외협력처장 겸 국제교육원장 남경현▶총무처장 겸 재무처장 강신수▶인재개발처장 겸 대학창조일자리센터장 겸 여대생커리어개발센터장 김창수▶생활관장 문기동
◆한국방송통신대▶부총장 김외숙