1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆문화체육관광부<고위공무원 임용>▶장관정책보좌관 박종진<과장급 전보>▶장관비서관 송윤석

◆농림축산식품부<과장급 전보>▶농촌정책과장 김기훈

◆법제처<고위공무원 전보>▶법제지원국장 김창범

◆방송통신위원회▶기획조정관 최성호

◆게임물관리위원회▶사무국장 정환영

◆매경미디어그룹<매일경제신문 전보>▶총무국장 겸 청탁방지담당관(이사대우) 전한우▶지식부장 위정환▶조사부장 겸 벤처지원부장 유진평▶산업부장 김정욱▶사회부장 설진훈▶총무부장 겸 청탁방지담당부장 김명완▶문화전문기자(부장대우) 허연▶중기부장 직대 장종회▶증권부장 〃 김명수▶과기부장 〃 박기효▶금융부장 〃 박봉권▶부동산부장 〃 임상균▶유통부장 〃 김대영▶국제부장 〃 김선걸<매일방송(MBN) 전보>▶총괄전무 겸 기획실장 겸 편성본부장 류호길▶산업부장 최은수▶매일경제TV 제작국(부장) 임동수<승진>▶경영지원국장 겸 청탁방지담당관(국장) 이광수▶보도국장 직대 박진성▶편성국장 〃 정현석▶경제부장 정창원▶제작미술부장 직대 이광호▶관리부장 〃 겸 청탁방지담당부장 이춘기▶보도제작부장 〃 겸 국제부장 〃 박대일

◆MBC▶드라마2국장 겸 드라마기획제작1부장 한희▶드라마1국 드라마1부장 김승모▶〃 드라마2부장 박성은▶드라마2국 드라마기획제작2부장 최원석

◆고려대▶노르딕-베네룩스센터장 박인원

◆경기대▶대학원장 겸 건축대학원장 송태호▶융합교양대학장 전준철▶인문대학장 윤영수▶사회과학대학장 정광섭▶경상대학장 홍봉규▶관광대학장 겸 교학처장 겸 보건진료소 분소장 김기영▶자연과학대학장 윤병수▶공과대학장 겸 건설·산업대학원장 김응수▶기획처장 이경영▶교무처장 차길수▶연구처장 겸 산학협력단장 이준성▶학생지원처장 겸 보건진료소장 강민완▶입학처장 윤세목▶대외협력처장 겸 국제교육원장 남경현▶총무처장 겸 재무처장 강신수▶인재개발처장 겸 대학창조일자리센터장 겸 여대생커리어개발센터장 김창수▶생활관장 문기동

◆한국방송통신대▶부총장 김외숙

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT