심근경색, 심부전 환자, 꼭 '독감 예방 접종' 맞으세요

겨울철 만성심장질환이 급성 악화하는 원인의 25%는 독감 즉, 인플루엔자인 것으로 나타났다. 대부분 콧물, 기침 등 전형적인 증상이 없어 환자는 물론 의료진의 면밀한 관찰과 주의가 요구된다.

고대의료원 감염내과 연구진은 26일 2014년 9월부터 2016년 5월까지 두 번의 인플루엔자 유행 기간 동안 고대의료원(고대 구로병원, 고대 안산병원) 응급실에 내원한 심장질환자(심근경색, 불안정형 협심증 및 심부전) 112명을 대상으로 인플루엔자 감염 여부를 확인한 결과 이 중 28명(25%)에서 인플루엔자 감염이 확인됐다고 밝혔다.

인플루엔자 감염이 확인된 환자 중 고열, 기침, 인후통, 근육통, 콧물, 코막힘 등 전형적인 증상이 나타난 환자는 5명(17.9%)에 그쳤다.

고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수(사진)는 “만성질환자의 경우 인플루엔자에 감염되면 만성질환이 급성 악화하는 형태로 나타날 수 있다는 점은 이미 알려져 있으나, 실제 어떤 임상양상을 보이는지, 어느 정도 비율로 나타나는지는 잘 알려져 있지 않았다”고 밝혔다.

이어 “이번 연구는 이런 점을 직접 증명한 연구라는 점에서 의미가 있다”면서 “만성질환을 가진 환자들은 백신을 포함하여 인플루엔자 예방을 위한 적극적인 조치를 시행해야 하며, 인플루엔자 유행시기에는 만성질환이 악화될 경우 전형적인 증상이 없더라도 인플루엔자 감염을 의심하고 적절한 조치를 취할 필요가 있다”고 강조했다.

이번 연구는 지난 8월 미국 시카고에서 개최된 인플루엔자 관련 대규모의 국제학회인 Options for the Control of Influenza Conference IX에서 발표됐다.

