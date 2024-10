패셔너블한 가방들과 중국 현대 미술이 어우러진 세계 최초의 크로스 오버 전시회

홍콩에 기반을 둔 비영리단체 K11아트파운데이션이 주최하고, 한국 시몬느 핸드백 박물관이 협찬한 BAGISM 전시가 10월 16일까지 중국 상해 K11 아트뮤지엄에서 열리고 있다. 이번 전시에는 파리 장식 미술관(Musée des Arts Décoratifs de Paris), 시몬느 핸드백 박물관(Simone Handbag Museum: Seoul), 헨드리케 박물관(Hendrikje Museum: Amsterdam), 모나코 대공 궁전 컬렉션(Collections du Palais Princier de Monaco), 구찌 박물관(Gucci Museum), 샤넬(Chanel), 디올(Dior), 에르메스(Hermes), 루이비통(L Vuitton), 모스키노(Moschino), 스키아파렐리(Schiparelli)를 비롯한 패션하우스와 박물관 등의 약 40여 곳이 참여하였으며, 350개에 이르는 역사적인 가방부터 최근의 ‘잇백’까지 모두 총망라하였다.

BAGISM- We are all in the same bag!

상상력이 넘치는 이번 크로스 오버 프로젝트는 대중에게 독특한 예술적 경험를 선사할 것이다. K11은 15명의 현대 미술 작품과 400년 역사를 지니는 350개 이상의 가방을 함께 전시함으로써, 예술과 패션의 결합을 시도하였다. 대중과 예술이 더욱 가까워지게 하기 위한 이번 전시는 관람객으로 하여금 다양한 나라와 시대로의 여행을 가능하게 한다.

여성의 사랑을 한 몸에 받아온 액세서리로서의 가방은 일상 생활 속에서 독특함을 더욱 견고히 해왔다. 가방은 사회의 변화에 따라 다양한 용도를 가져왔고, 각기 다른 오브제를 상징했다. 가방의 디자인은 트렌드의 변화에 따라 진화했고, 그것이 지니는 문화적 의미는 사회의 흐름에 따라 변화하였다. K11은 고전적인 패션과 현대 미술을 결합하여 가방과 예술의 대화를 시도하고 예술과 패션을 병합하고자 한다. 이것은 가방, 패션, 아트와의 관계를 생각하는 또 다른 방법을 발현시키고자 하는 시도이다.

예술과 패션을 병합하기 위해서, K11은 프랑스의 큐레이터 엘리자베스 아줄리(Elisabeth Azoulay)와 중국의 떠오르는 신진 큐레이터 페니 리우(Penny Liu)를 공동 기획자로 초대하였다. 또한 패션 편집장이자 큐레이터인 샤웨이 예(Shaway Yeh)가 자문위원으로 초대되었다. 이번 전시회는 역사, 페미니즘, 셀러브리티 그리고 예술 4가지의 주제에서 출발하였으며, 400년에 이르는 가방의 역사로 여행해보게 한다.

가방은 어떻게 진화했고, 라이프 스타일을 어떻게 변화 시켰을까. 디자인은 어떻게 변화했고, 여성들이 가방을 어떻게 들었을까. 그리고 가방이 여성의 지위와 페미니즘을 어떻게 보여주었을까. ‘BAGISM전’은 이와 같은 질문에서 시작되었고, 트렌디하고 독특한 방식으로 가방의 풍부하고 의미 있는 역사를 생생하게 담아냈다. 관람객은 거대한 레이디 디올 백 설치작품을 통해 가방 안에 직접 들어가는 듯한 체험을 해볼 수 있다.

큐레이터 엘리자베스 아줄리는 “예술과 역사의 관점이 대중적인 액세서리에 깊이와 다양한 의미를 부여 할 수있기를 기대하며, 가방이 새로운 시각으로 대중에게 제시되고 해석될 것이다.”라고 말했다.

엘리자베스 아줄리는 다양한 기원의 핸드백들을 다음의 다섯 가지 테마로 풀어내고자 하였다. 첫번째 테마에서는 핸드백의 변화를 통해 수세기에 걸쳐 사회에서의 여성 지위 변화를 포착하고자 하였고, 두번째 테마에서는 칸딘스키, 무라카미, 장 누벨을 비롯한 아티스트들의 영향을 받거나 직접 제작된 가방을 통해 액세서리로서의 핸드백과 예술적 창조물 사이의 연관관계를 이끌어내고자 했다. 다음으로 세번째 테마에서는 ’버킨백’을 비롯해 셀러브리티들이 직접 들고 이름까지 제공한 1900년대 이후 명품 브랜드 핸드백을, 네번째 테마에서는 모피, 섬유, 종이, 가죽, 금속 등의 역사를 통틀어 핸드백에 사용된 재료의 다양성과 제작에 필요한 기술과 공예의 다양성을 동시에 제시하였다. 마지막으로 다섯번째 테마에서는 21세기 핸드백의 가능한 미래를 상상하고자, 중국 현대 아티스트들을 초대하여 몇 가지 질문을 던짐으로써 신화적인 액세서리를 재해석하고자 하였다.

이번 전시는 또한 욕망, 메시지, 생활 / 패턴, 성별, 기성품, 전통, 광고, 소셜 참여, 소비 등의 9가지를 주제로 한 중국 아티스트들의 작품을 선보인다. 위안웨이( Liang Yuanwei) , 슈안리( Li Shuang )를 비롯한 15명의 중국 아티스트들은 역사적인 가방과 패션과의 대화를 담아내고자 하였다.

잘 알려진 중국 현대 미술가 장안리(Zhang Enli)는 ‘BAGISM – We are all in the same bag!’’을 위해 이후 자선 예술작품 경매에 나올 회화작품을 출품하였다. 장의 회화는 일상 생활 속에서 무시되는 오브제와 분위기에 초점을 맞추고 있다. 전시기간 중 왕 언라이(Wang Enlai)의 작품 ‘물결’은 K11의 메인 홀에 전시된다. 이 작업은 쓰레기 봉투와 환풍기로 제작되었고, 무질서 속에서 그들은 하나의 물결이 된다. 원래의 환경에서 분리된 두 가지 요소는 상호 작용하고 서로 간의 새로운 관계를 만든다. 이것은 방문자가 K11에 들어설 때 큰 영향을 미치고 있다. 두 예술가는 예술의 다른 형태로 우리의 일반적인 일상의 "오브제"를 예술의 또 다른 형태로 제시한다.

K11, 애드리언 쳉

전시가 열리는 K11 아트몰(K11 Art Mall)은 홍콩 출신 애드리언 쳉(Adrian Cheng)이 설립한 문화복합단지로서 중국 미술품 전시관과 쇼핑몰, 레저공간이 함께 들어있는 새로운 형태이다. 또한 2010년에는 비영리 목적으로 K11 아트 재단이 설립되기도 했다. K11몰 지하 3층 갤러리 치 K11 아트 뮤지엄(chi K11 art museum)에서는 지난해 모네전과 달리전(Media-Dali)을 비롯하여 다양한 전시 및 이벤트를 진행해왔다. 2015년 갈라 살바도르 달리 재단(Gala-Salvador Dalí Foundation)과 중국 현대미술 내의 초현실주의 유산으로부터 240여 점의 명작과 미디어 작품이 함께 전시되었고, 2014년 50여점의 모네의 원작을 전시하여 35만 명의 방문객을 기록하였다. 그 외에도 시네마티크(CINEMATHEQUE), 핀란드 출신의 작가 카리나 카이코넨(Kaarina kaikkonen)의 개인전을 비롯한 다양한 전시를 개최해왔다. ‘BAGISM’전은 7월 14일부터 10월 9일까지 상하이에서 대중에게 공개될 예정이다.

K11과 K11 미술 재단의 설립자인 애드리언 챙(Adrian Cheng)은 다음과 같이 말했다. "K11은 패션과 예술의 크로스 오버 트렌드를 선도하고 있다. 우리는 이 전시회를 통해 사람들이 예술의 개념과 패션 디자인의 역사에 대해 더 이야기하기를 바란다. 더불어 둘 사이의 불가분의 관계 그리고 그것이 중국 현대 예술가와 사회에 어떻게 영감을 주었는지 보기를 희망한다. 이번 전시는 K11이 대중에게 전하고자 하는 아티자날 운동(Artisanal Movement)의 모범 사례가 될 것이다. " 뿐만 아니라, 100 일여의 주요 전시 외에도 치 k11 아트 뮤지엄(chi K11 art museum)에서는 세미나, 워크숍, 예술에 관한 강의가 매주 열릴 예정이다. 관심이 있는 사람들은 다양한 이벤트를 통해 패션 앤 아트 주제에 참여할 수 있다.

(*시몬느 주: K11은 홍콩 재계 3위의 New World Development 그룹의 일원으로, K11쇼핑몰은 뉴월드의 유통분야 대표브랜드. K11의 여러 시도들은 현대미술과 상업공간의 결합을 한 차원 끌어올렸다는 평가를 받고 있음. Adrian Cheng은 손꼽히는 영향력을 지닌 현대 미술분야 콜렉터로서 It’s Skin 등 한국 기업에 투자하는등 한국에 대한 관심도 지다대함)

시몬느 핸드백 박물관 소장품의 첫 해외전시 참여

K11이 이번 전시를 위해 시몬느 핸드백 박물관에서 대여한 소장품은 샤틀레인(프랑스 성의 안주인들이 살림에 필요한 각종 도구들을 매달아 허리에 차고 다니던 형태)을 비롯한 역사적인 가방부터 초현실주의의 묘미를 보여주는 재미있는 샴페인백까지 총 22점으로, 다른 가방들과 어우러져 테마별로 전시되고 있다.

서울 가로수길에 위치한 시몬느 핸드백 박물관은 핸드백을 전문으로 한 최초의 박물관으로서, 지난 2012년 개장이래 수많은 국내외 관람객과 언론의 주목을 받아오고 있다. 세계적으로 유명한 공식 경매부터 전세계 콜렉터들을 통해 수집한 350여점의 소장품들을 통해 16세기부터 21세기에 이르기까지의 핸드백, 그 500년의 역사를 전한다. 박물관은 두개의 전시관-모던관과 역사관-으로 구성되어 있는데, 역사관은 빅토리안 스타일로 꾸민 전통적인 공간으로 앤틱 핸드백 콜렉션을 선보이고, 모던관에는 아방가르드한 컨셉과 마네킹이 어우러져 근,현대 핸드백이 전시된다.

큐레이터, 아트디렉터 정보

큐레이팅을 맡은 엘리자베스 아줄리(Elisabeth Azoulay)는 ‘미의 100,000년(100,000 Years of Beauty)’의 저자이자 부에노스 아이레스에서의 전시 “미, 무엇을 위한?”(Beauty, what for?)를 기획한 바 있다. 또한 전시 디자인을 맡은 나탈리 크리니에르(Nathalie Crinière)는 지난해 그랑팔레(Grand Palais)에서 열린 ‘뤼미에르!(Lumière)’전과 덴버 아트 뮤지엄(Denver Art Museum)에서 열린 까르띠에(Cartier)전 등의 유수의 전시디자인을 담당한, 프랑스의 손꼽히는 전시디자이너이다. 총 진행은 에이전시 바빌론(Babylone)이 함께 협업하였다.

