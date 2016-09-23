[인사] 인사혁신처 外

◆인사혁신처<4급 승진>▶노사협력담당관실 김혜련▶인사조직과 권영아▶인재개발과 정호윤▶혁신기획과 배원초▶고위공무원과 조규도▶성과급여과 김재선▶윤리과 이상인
◆농림축산식품부<부이사관 승진>▶축산정책과장 최명철▶수출진흥과장 전한영<서기관 승진>▶홍보담당관실 유영수▶규제개혁법무담당관실 안종현▶농업정책과 김상진▶축산정책과 안종락▶농관원 농업경영정보과 이광희▶재해보험정책과 정병석▶수출진흥과 강효주▶검역본부 운영지원과 김흥두▶〃 식물방제과 정영철▶〃 가축질병상황실 홍승길
◆관세청<과장급 공모·개방형 직위 임용>▶특수통관과장 김희리▶교역협력과장 이민근
◆중소기업청<과장급 승진>▶기술협력보호과장 김주화
◆조선비즈▶취재본부장 최흡
◆건국대▶글로벌비즈니스학부장 한인희▶교양교육센터장 정의준▶학생상담센터장 이동혁▶KU대학창조일자리사업단장 김동은▶교육성과관리센터장 최수미▶교육평가인증센터장 김용운▶언론홍보대학원장 겸 KU미디어센터장 김동규▶상허기념도서관장 하미승▶박물관장 신병주▶언어교육원장 전문기
◆한국농수산식품유통공사<임원 발령>▶미래성장이사 조해영