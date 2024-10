"간암 원인 'C형 간염'에서 '비알콜성 지방간'으로 변화할 것"

한국인의 간암 발생 주요 원인이 B,C형 간염에서 ‘비알콜성 지방간’으로 바뀌게 될 것이란 전망이 나왔다.

지난 2일 서남의대 명지병원에서 국내외 관계자 300여 명이 참석한 가운데 '제1회 명지병원 국제간심포지엄'이 열렸다. 이번 심포지엄은 명지병원 간센터(센터장 이효석 교수) 개소 1주년을 기념해 개최됐다.

이 자리에서 미국 스탠포드대병원 레이 킴 교수는 ‘Impact of NASH on the epidemiology of HCC in Korea’(한국에서 향후 간암의 원인으로서 비알콜성 지방간이 미칠 영향) 주제 발표를 통해 “그동안 한국의 간암 발생의 주요 원인은 만성 B형 간염 바이러스(70~73%) 및 C형 간염 바이러스(10~12%)로 만성 간염 바이러스 질환의 진행이 주원인이었으나, 항바이러스제의 발달에 따라 그 발생률이 차츰 조절되고 있는 추세”라고 밝혔다.

이어 레이킴 교수는 “그러나 최근 서구에서는 비만인구가 증가하면서 이의 한 스펙트럼인 ‘비알콜성 지방간’이 간 손상의 주요 원인으로 대두되고 있다”며 “한국 역시 식습관이나 생활 패턴이 서구화 되면서 비만 인구의 증가로 ‘비알콜성 지방간’이 간질환 및 간암 발생의 가장 큰 원인을 차지하게 될 것”이라고 전망했다.

레이킴 교수는 미국 스탠포드대학병원 소화기내과 주임교수로 미국간학회(AASLD) 임상연구위원회 위원장을 거쳐 현재 개발위원회 의장 및 재무 담당을 맡고 있다.

이 밖에도 심포지엄에서는 ▲암 진단에서 가장 적절한 암표지자들(α-태아단백, PIVKA-II)과 영상기법(CT 또는 MRI) ▲간암의 간동맥을 통한 치료약물의 선택 ▲진행된 간암의 치료로서 표적치료제 이외의 치료방법들 ▲간 외 전이 간암환자에서의 적절한 치료법 등 다양한 간질환 내용이 심도 있게 논의됐다.

심포지엄의 조직위원장을 맡은 명지병원 이효석 간센터장(사진)은 “서구와 동양, 또 나라별도 연구 관점과 의료제도 등이 상이하기 때문에 간 암에 대한 다양한 연구성과를 한 자리에서 공유하고, 현실적으로 임상 현장에서 간 치료의 예후를 더 향상시킬 수 있는 계기를 만들었다는 것이 이번 심포지엄의 성과”라고 의의를 밝혔다.

[인기기사]

·

입술 두꺼워지고 이마가 자꾸 나온다면...말단비대증 의심 증상은?

[2016/09/22]

·

의료기기 업체 대상 '김영란 법 설명회' 열린다

[2016/09/21]

·

학업 능력 떨어트리는 '턱관절' 질환, 여학생 더 취약해

[2016/09/21]

·

불면증, 수면제 없이 치료한다

[2016/09/21]

·

고대 구로병원 제3회 지역의약품안전센터 심포지엄 개최

[2016/09/21]

박정렬 기자 park.jungryul@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.