브래드 피트 이혼 소식 들은 제니퍼 애니스턴 반응은? "그의 업보"

Us Weekly의 관계자에 따르면, 제니퍼 애니스턴은 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 이혼 소식을 접한 이후 "너의 업보다(That's karma for you)" 라고 말한 것으로 알려졌다.

제니퍼 애니스턴과 브래드 피트는 2000년 결혼해 2005년 이혼했다. 브래드 피트는 안젤리나 졸리를 만나면서 제니퍼 애니스턴과 이혼해 팬들의 질타를 받기도 했다. 제니퍼 애니스턴이 2015년 저스틴 서룩스와 결혼했음에도 불구하고 브래드 피트와의 관계는 항상 뜨거운 감자였다.

미국 연애매체 할리우드라이프는 6일(이하 현지시간), 브래드 피트가 이혼한 전 부인 제니퍼 애니스턴에게 전화를 걸었으며 당시 안젤리나 졸리는 휴식을 취하고 있어 이 사실을 알지 못했다고 보도했다. 매체는 소식통을 인용해, 브래드 피트는 지난 5월 어머니를 떠나보낸 심경을 제니퍼 애니스턴에게 이야기했고, 일상적인 이야기를 나누었다고 보도했다.

매체에 따르면, 뒤늦게 이 사실을 안 안젤리나 졸리는 매우 격분했으며 슬퍼했다. 뿐만 아니라 안젤리나 졸리는 평소 브래드 피트가 제니퍼 애니스턴에게 다시 돌아갈 수도 있다는 두려움을 갖고 있던 터라 이번 일로 큰 상처를 받은 것으로 전해졌다.

브래드 피트는 20일(현지 시각) 피플지를 통해 이혼 소송에 대한 입장을 밝히며 "지금 가장 중요한 것은 우리 아이들의 행복"이라고 덧붙였다.

네티즌들의 반응도 뜨겁다. '제니퍼가 그(브래드 피트)를 떠나서 행복해 보인다(dan**)', '쓰레기…더 이상 믿을 수 없다(iz**)' 등의 반응을 보이고 있다.

이병채 인턴기자 lee.byungchae@joongang.co.kr