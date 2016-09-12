[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<고위공무원 승진>▶국제과학비즈니스벨트조성추진단장 정희권
◆교육부<부이사관>▶교원복지연수과장 최창익▶금오공과대 사무국장 박병태▶교육부(청년위원회실무추진단 파견) 이강국<서기관>▶감사총괄담당관 김태현▶교원정책과장 채홍준▶대학정책과장 박대림▶전문대학정책과장 최성부▶학교안전총괄과장 배동인▶이러닝과장 구영실▶융합교육지원팀장 정윤경▶사분위지원팀장 이석현▶홍보기획팀 지원근무 강정자▶교육부(육아휴직) 마소정▶교원소청심사위원회 이지현▶부산대 이애시▶전북대 이선우▶진주교대 총무과장 김중권▶청주교대 〃 이영섭▶한밭대 최창열▶공주대 산학연구지원실장 장윤철<기술서기관>▶경상대 이성식▶충북대 이종성
◆법무부<고위공무원 승진>▶보안정책단장 윤재흥▶광주교도소장 권민석▶부산구치소장 박호서▶인천구치소장 김종욱<고위공무원 전보>▶교정정책단장 유병철▶법무연수원 교정연수부장 정유철▶서울지방교정청장 권기훈▶대구지방교정청장 김명철▶대전지방교정청장 유승만▶광주지방교정청장 최강주▶서울구치소장 홍남식▶대전교도소장 김천수▶대구교도소장 김정선▶수원구치소장 이경식▶성동구치소장 오홍균▶서울남부구치소장 박병용