소녀시대 미국판 ‘꽃할배’ 출연, 美 언론 관심 집중

걸그룹 소녀시대가 미국판 ‘꽃보다 할배’에 출연해 시선을 끌고 있다.

소녀시대는 지난 6일(이하 현지 시각) 미국 NBC의 인기 예능 프로그램 ‘베터 레이트 댄 네버’(Better Late Than Never) 3회에 등장했다.

지난 2012년 한국 가수 최초로 CBS ‘데이비드 레터맨’(David Letterman)과 ABC ‘라이브! 위드 켈리’(Live! With Kelly)에 출연한 것에 이어 NBC 예능 프로그램에도 출연한 것이다.

또한 이번 소녀시대의 NBC 예능 프로그램 출연에 대해 미국 유명 매체 빌보드는 지난 8일 ‘K-POP 인기그룹 소녀시대와 ‘Better Late Than Never’ 출연진과의 합작’('Better Late Than Never' Stars Team Up With K-Pop Power Group Girls' Generation)이라는 제목의 기사를 게재했다.

이어 한국을 방문한 윌리엄 셰트너를 포함한 5명의 출연진이 깜짝 게스트 소녀시대를 만나 지난 10년 중 가장 히트한 K-POP 곡 ‘지’(Gee)의 안무를 배우고 뮤직비디오를 함께 만들었다고 전했다.

미국 음악 전문 케이블 FUSE TV 역시 “한국에서 가장 유명한 수출 품목 중 하나는 K-POP이며, NBC 리얼리티 프로그램 ‘베터 레이트 댄 네버’의 출연진들이 한국 촬영 시 가장 인기 있는 K-POP 스타와 함께 한국 팝을 제대로 체험했다”고 언급하며 소녀시대를 소개했다.

게다가 미국 인터넷 라디오 방송국 iHeartRADIO는 소녀시대의 ‘베터 레이트 댄 네버’ 출연 소식과 함께 “소녀시대는 아시아뿐만 아니라 미국, 유럽, 그리고 라틴 아메리카까지 인기가 널리 확장돼 전 세계에서 가장 널리 알려진 K-POP 그룹 중 하나다. 2013년에는 유튜브 음악 시상식에서 히트송 ‘아이 갓 어 보이’(I Got A Boy)로 ‘올해의 뮤직비디오’ 상을 받기도 했다”라고 소녀시대의 활동을 자세히 다뤄 시선을 사로잡았다.

한편, NBC ‘베터 레이트 댄 네버’ 3회 중 소녀시대와 5명 출연진의 만남은 작년 8월 서울 삼성동 SMTOWN 사옥에서 이뤄져 안무 연습, 뮤직비디오 촬영 등이 진행됐다.

이 프로그램은 도쿄부터 교토, 홍콩, 서울, 푸켓, 치앙마이까지 아시아 6개 도시를 방문해 각 출연진의 버킷 리스트를 완성하는 여행기를 담고 있어 미국 현지에서 큰 인기를 끌고 있다.

온라인 중앙일보

[사진 SM엔터테인먼트 제공]