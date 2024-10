건국대병원, 황대용 신임 병원장 취임식

건국대병원은 지난 1일 제28대 황대용 병원장 취임식과 26·27대 한설희 병원장 이임식을 원내 대강당(지하 3층)에서 진행했다.

황 신임 병원장은 취임식에서 “병원의 기본 업무는 환자를 잘 돌보는 것”이라며 “환자 입장에서는 첫 번째가 아닌 두 번째로 좋은 병원을 찾는 일은 결코 없는 만큼 우리 병원이 환자가 첫 번째로 선택하는 병원이 되도록 노력하자”고 당부했다.

이어 “뚜렷한 목표를 세우고 그 보다 더 잘 할 수 있도록 부단히 노력함과 동시에 새 병원 개원 당시의 초심으로 돌아가 환자 중심의 병원 문화를 정착시키기 위해 노력하자”며 “환자들이 병원의 비전인 ‘Beyond the BEST, the Great’를 피부로 느낄 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

대장암 치료의 권위자로 잘 알려진 황대용 병원장은 1984년 서울대학교 의과대학을 졸업하고 동대학원에서 석사와 박사 하위를 취득했다. 2008년 11월부터 건국대병원 외과 교수이자 외과과장, 대장암센터장, 암센터장, 대장항문외과 분과장, 건국대학교 의학전문대학원 외과학교실 주임교수로 활동하고 있다.

