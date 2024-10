고객이 자산운용 방식 선택, 보험료 할인…원금 최대한 보호

2000년대 중반까지 변액보험의 인기는 대단했다. 보험의 안정성과 펀드의 수익성을 한번에 잡을 수 있다는 매력이 컸다. 하지만 2008년 금융위기를 겪으면서 수익률이 곤두박질쳤고, 불신도 많았다. 약관 내용을 제대로 알려주지 않는 경우도 있어 한동안 투자자에게 외면을 받았다. 변액보험은 일정 기간이 지나면 사업비가 줄어 수익률 개선 효과가 있고, 세제혜택도 나쁘지 않다.

안전성 높인 변액보험

노인 3명 중 1명이 생계를 위해 일하는 시대다. 통계청의 2015 고령자 통계에 따르면 지난해 우리나라 65세 이상 인구의 고용률은 31.3%에 이른다. 60~64세 고용률도 58.3%로 20대 고용률(57.4%)보다 높다. 노년 고용률이 높은 가장 큰 이유는 빈곤이다. 2014년 한국 노년층(65세 이상)의 상대적 빈곤율은 49.6%로 OECD 평균(12.6%)을 크게 넘는다. 노후 준비는 미흡하다. 국민연금이 있지만 실질 소득대체율은 30%에도 못 미친다. 보험개발원에 따르면 개인 연금보험 가입률 역시 17.6%(2015년)에 그친다. 미국(25%)·독일(30%) 등 보험 선진국과 비교할 때 매우 낮은 수준이다. 50대 이후엔 특히 가입률이 낮다.

이런 수요를 자극했던 게 변액보험이다. 가입자가 납입한 보험료의 일부를 주식·채권 등에 투자해 운용실적에 따라 계약자에게 투자 성과를 나눠주는 상품이다. 노후자금을 지키면서 수익도 낼 수 있다는 것이 장점이다. 하지만 같은 변액보험에 가입하더라도 계약자마다 서로 다른 수익률을 보이고 있어 그 차이에 대해 살펴볼 필요가 있다.

무배당 ING Two X Two 변액적립보험

먼저 변액보험은 펀드와 보험이 결합한 투자형 상품이라는 것을 제대로 인지해야 한다. 투자 실적에 따라 보험금과 해지환급금이 변동되는 ‘펀드’의 특징이 있어 원금 손실 위험이 있다. 또 보험의 특성상 고객이 납입하는 보험료에 보험금의 재원이 되는 위험보험료와 계약 유지·관리를 위해 필요한 사업비가 포함돼 있다. 이를 공제한 잔액이 펀드에 투자되기 때문에 펀드수익률이 해지환급률과 다를 수 있다.

특히 가입 초기에는 사업비 비중이 커 해약하게 되면 예상보다 손실이 크기 때문에 보험료 납입 여력은 물론 각 상품이 가진 특징을 꼼꼼히 비교해 보고 가입해야 한다. 10년 이상 장기투자를 생각한다면 일반 펀드보다 낫다. 사업비가 10분의 1 수준이고, 관련 세법 요건을 충족할 경우 비과세 혜택도 받을 수 있다.

ING생명의 ‘무배당 ING Two X Two 변액적립보험’은 고객 투자 성향에 따라 자산운용 방식을 선택할 수 있고, 보험료 할인과 장기납입 보너스 혜택까지 갖췄다. 이 상품에 가입하는 고객은 국내 대표 자산운용사(미래에셋·한국투자신탁·삼성·하나UBS·한화·키움투자) 간 경쟁을 통해 일임형으로 운용되는 ‘운용사 경쟁형’, 고객이 각 펀드별 수익률을 비교해 직접 펀드를 선택할 수 있는 ‘고객 설계형’ 등 자신의 투자 성향에 맞춰 자산운용 방식을 고를 수 있다.

적립형 가입자에겐 장기납입 보너스

고객 설계형은 8종의 국내·해외 펀드를 고객이 직접 선택해 운용하는 방식이다. 운용사 경쟁형은 펀드를 운용하는 자산운용사의 투자수익률 경쟁을 유도하는 구조라서 수익률에 시너지 효과를 기대할 수 있다. 하영금 ING생명 특별계정투자관리팀 부장은 “운용사 경쟁형은 자산운용사들이 더 높은 수익을 낼 수 있도록 자율경쟁체제를 만든 것으로, 운용사별 수익률이 매일 공시된다”며 “고객이 수익률을 직접 비교해 더 나은 운용사를 선택하는 것이 가능하다는 의미”라고 설명했다.

운용사 경쟁형은 최근 큰 관심을 받고 있는 ‘로보어드바이저 펀드’를 선택할 수 있다. 로보어드바이저 펀드는 펀드매니저의 직관과 감정 등 인간의 개입을 최소화하는 대신 고도화된 인공지능 알고리즘을 통해 운영된다. 빅데이터 분석과 머신러닝 프로세스를 통해 안정적으로 포트폴리오 관리를 수행하는 장점이 있다. 펀드 유형은 계약 후 1년이 지난 시점부터 연 2회 내에서 변경할 수 있다. 각 유형 내에 포함된 펀드 종류도 수수료 없이 연 12회까지 바꿀 수 있다.

추가납입 보험료, 중도인출, 자동인출 서비스, 보험료 납입 일시 중지 등 자금의 유연성을 높이는 다양한 기능 역시 갖췄다. 이와 함께 거치형의 경우 5000만~1억원 미만은 5000만원 초과액의 1%, 적립형의 경우 30만~50만원 미만은 30만원 초과액의 2.5% 등 보험료 금액별로 할인 혜택을 제공한다. 적립형의 경우 5년 이상 보험료 납입 시 기본 보험료의 최대 2%를추가로 적립해 주는‘ 장기납입 보너스’ 혜택도 있다. 자세한 내용은 ING생명 FC와 콜센터(1588-5005)를 통해 할 수 있다.

장원석 기자 jang.wonseok@joongang.co.kr