[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실<실장급 전보>▶국정운영실장 최병환
◆교육부▶정책기획관 한훈▶서울특별시교육청 기획조정실장 신문규
◆미래창조과학부<고위공무원 승진>▶지식재산정책관 고서곤<과장급 전보>▶연구개발정책과장 이창윤▶미래인재정책과장 허재용▶지능정보사회추진단 기획총괄팀장 권용현▶〃 산업육성팀장 최동원
◆통일부<과장급 전보>▶북한이탈주민정착지원사무소 화천분소장 박철
◆보건복지부<과장급>▶대변인실 홍보기획담당관 이지은▶보건의료정책실 약무정책과장 윤병철
◆국토교통부▶국민안전처(파견) 김용태▶원주지방국토관리청 건설관리실장 장구중▶대전지방국토관리청 예산국토관리사무소장 김기출▶국토지리정보원 최영락
◆해양수산부<국장급 전보>▶인천지방해양안전심판원장 홍종해<과장급 전보>▶인천지방해양수산청 항만개발과장 최광학▶해사안전관리과장 최성용▶국립해양측위정보원장 공현동
◆법제처<국장급 전보>▶법제정책국장 한영수▶행정법제국장 김계홍▶사회문화법제국장 이상희▶법령해석국장 김의성<서기관 전보>▶법제정책국 법제정책총괄과 조지은▶행정법제국 안민선▶사회문화법제국 추명순▶법령해석국 행정법령해석과 조정필▶법제지원국 법제교육과 유태동
◆금융위원회<고위공무원 승진 및 파견>▶금융현장지원단장 박정훈<과장급 전보>▶금융제도팀장 홍성기
◆행정중심복합도시건설청<국장급 승진>▶기반시설국장 김용석<과장급 전보>▶도시정책과장 이정희
◆서울대▶국제대학원장 박철희▶박물관장 이선복▶관악학생생활관장 조제열▶교수학습개발센터소장 하순회▶출판문화원 상임이사 박진수▶호암교수회관 관장 김진모▶대학신문사 부주간 오성주
◆한양대
◆한국외대▶외대학보편집인 겸 주간 채영길