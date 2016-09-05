1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 국무조정실 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆국무조정실<실장급 전보>▶국정운영실장 최병환

◆교육부▶정책기획관 한훈▶서울특별시교육청 기획조정실장 신문규

◆미래창조과학부<고위공무원 승진>▶지식재산정책관 고서곤<과장급 전보>▶연구개발정책과장 이창윤▶미래인재정책과장 허재용▶지능정보사회추진단 기획총괄팀장 권용현▶〃 산업육성팀장 최동원

◆통일부<과장급 전보>▶북한이탈주민정착지원사무소 화천분소장 박철

◆보건복지부<과장급>▶대변인실 홍보기획담당관 이지은▶보건의료정책실 약무정책과장 윤병철

◆국토교통부▶국민안전처(파견) 김용태▶원주지방국토관리청 건설관리실장 장구중▶대전지방국토관리청 예산국토관리사무소장 김기출▶국토지리정보원 최영락

◆해양수산부<국장급 전보>▶인천지방해양안전심판원장 홍종해<과장급 전보>▶인천지방해양수산청 항만개발과장 최광학▶해사안전관리과장 최성용▶국립해양측위정보원장 공현동

◆법제처<국장급 전보>▶법제정책국장 한영수▶행정법제국장 김계홍▶사회문화법제국장 이상희▶법령해석국장 김의성<서기관 전보>▶법제정책국 법제정책총괄과 조지은▶행정법제국 안민선▶사회문화법제국 추명순▶법령해석국 행정법령해석과 조정필▶법제지원국 법제교육과 유태동

◆금융위원회<고위공무원 승진 및 파견>▶금융현장지원단장 박정훈<과장급 전보>▶금융제도팀장 홍성기

◆행정중심복합도시건설청<국장급 승진>▶기반시설국장 김용석<과장급 전보>▶도시정책과장 이정희

◆서울대▶국제대학원장 박철희▶박물관장 이선복▶관악학생생활관장 조제열▶교수학습개발센터소장 하순회▶출판문화원 상임이사 박진수▶호암교수회관 관장 김진모▶대학신문사 부주간 오성주

◆한양대▶소프트웨어융합대학장 도경구

◆한국외대▶외대학보편집인 겸 주간 채영길

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT