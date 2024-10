[매거진M] 해리와 뉴트가 호그와트 동창이라고?

2011년, 장장 11년에 걸쳐 여덟 편의 영화로 만들어진 ‘해리 포터’라는 방대한 세계가 마침내 마침표를 찍었다. 그러나 그 정교하고 어마어마한 세계가 그걸로 끝날 리가. ‘해리 포터’ 시리즈 팬들의 예감은 맞았다.

세 가지 단서로 미리 보는 '신비한 동물사전'

올가을, 그 세계의 역사와 가치관을 그대로 공유한 ‘신비한 동물사전’ (원제 Fantastic Beasts and Where to Find Them, 11월 17일 개봉, 데이비드 예이츠 감독)이 5년 만에 찾아온다. 개봉을 앞두고 순차적으로 공개된 세 가지 버전 예고편에 벌써 팬들의 마음은 분주하다. ‘떡밥’에서 추렸다, 미리 알아 두면 좋을 소식들을.

-‘신비한 동물사전’은 호그와트의 교과서였다

『신비한 동물사전』은 수십 가지 마법 생물에 대해 A부터 Z까지 일목요연하게 정리한 백과사전이자 ‘해리 포터’ 시리즈에서 호그와트 마법학교 교과서로 등장했던 책이다. 2001년 국내에서도 출간됐지만 현재는 절판 상태다.

이 영화는 1990년대 영국이 배경인 기존 ‘해리 포터’ 시리즈와 무대도 다르고, 해리 포터(대니얼 래드클리프)와 호그와트 마법학교도 나오지 않는다. 1926년 미국 뉴욕을 배경으로, 마법 세계에서 가장 유명한 생물학자 뉴트 스캐맨더(에디 레드메인)의 모험을 그리기 때문.

‘노마지(No-Maj·미국 마법부에서 ‘보통 인간’을 지칭하는 말)’인 제이콥(댄 포글러)과 미국 마법부 공무원 티나(캐서린 워터스턴)가 뉴트와 함께한다. 뉴트와 적대 관계인 인물을 에즈라 밀러가 연기한다는 것도 알아 둘 것. 무엇보다 헤르미온느(엠마 왓슨)의 클러치처럼 ‘어떤 동물이든 다 들어가는 가방’이야말로 뉴트와 떼려야 뗄 수 없는 존재다.

-조앤 K 롤링의 시나리오 데뷔작이다

백과사전으로 발간된 원작은, 사실 페이크 다큐멘터리로 만들어질 뻔했다. 그것을 뉴트의 이야기로 만든 이가 바로 『해리 포터』 시리즈를 창조한 조앤 K 롤링이다. 이 영화는 그의 시나리오 데뷔작이 됐다. 현재 3편까지 제작이 예정된 상태로, 구체적인 내용은 오직 롤링의 머릿속에만 있다고.

‘신비한 동물사전’에 대한 그의 애정은, 예고편용 짧은 인터뷰에서도 드러난다. “내 이야기의 주인공은 대개 외톨이거나 낙인이 찍혔거나 따돌림당하는 사람들이에요. 내가 쓴 대부분의 글에서 이런 점이 핵심이죠. 이번 영화도 마찬가지예요. 『해리 포터』 시리즈를 쓰면서 ‘뉴트’라는 인물에 끌렸어요. 그는 사람들보다 동물들과 있을 때 더 편안해 하는 사람이에요.” 그래서일까. 사실 뉴트는 호그와트 마법학교에서 퇴학당한 학생이었다고.

-뉴트, 아니 에디 레드메인은 ‘후플푸프’에 배정됐다

예고편 속 뉴트를 찬찬히 뜯어보면 그의 목도리가 눈에 들어온다. ‘진실하고 거짓 없는 자들을 위한다’는 호그와트 마법학교의 기숙사 ‘후플푸프’를 상징하는 것이다. 참고로 해리 포터와 친구들은 그리핀도르 학생이었다. 재미있는 사실은, 에디 레드메인이 재미 삼아 ‘포터모어(롤링이 직접 운영하는 웹 사이트)’에서 기숙사 배정 테스트를 했는데 그 결과도 후플푸프였다는 것.

<신비한 동물 맛보기>

-마법부 등급-

XXXXX: 식인 동물이라 기르는 것 불가능.

XXXX: 숙련된 마법사만 다룰 수 있음.

XXX: 유능한 마법사라면 OK.

XX: 무해함.

X: 시시함. XXXXX: 식인 동물이라 기르는 것 불가능.XXXX: 숙련된 마법사만 다룰 수 있음.XXX: 유능한 마법사라면 OK.XX: 무해함.X: 시시함.

-니플러

마법부 등급 XXX│온몸이 검은 털로 뒤덮인, 주둥이가 긴 작은 동물. 반짝이는 것을 무척 좋아함. 뉴트의 지갑을 훔치는 장면으로 화려하게 등장한다. “사랑스러워 보이고 귀엽겠지만 속지 말라”는 것이 에디 레드메인의 귀띔. 땅굴을 파기 때문에 집에서 기르면 절대 안 됨!

-보우트러클

마법부 등급 XX│나무 수호신 생물. 나무껍질과 나뭇가지로 되어 있고, 머리에 눈 두 개가 달려 있다. 온순하지만 해치려 하면 기다란 손가락으로 상대의 눈을 찌른다. 벌레를 바치며 마음을 달래면 요술지팡이용 나뭇가지 정도는 제공한다. 뉴트의 보우트러클 이름은 ‘피켓’.

-선더버드

마법부 등급 XXXX│미국 원주민 사이에서 전설로 내려오는 동물. 애리조나의 건조한 기후에서 서식한다. 머리는 독수리와 생김새가 비슷하며, 반짝이는 하얀 털이 우아한 분위기를 풍긴다. 강력한 날개를 펄럭여 폭풍을 일으킨다. 위험을 감지하는 특별한 능력이 있다.

-스위핑 이블

마법부 등급 XXXXX│파충류와 큰 나비를 합친 듯한 동물. 녹색과 푸른빛이 섞인 가시 돋친 날개를 펴면 매우 아름답다. 하지만 방심은 금물! 엄청나게 강한 독을 가지고 있다. 그 독을 적절히 희석해 쓰면, 나쁜 기억을 지울 때 유용하다고. 예고편에서 가장 위협적으로 등장한다.

글=임주리 기자 ohmaju@joongang.co.kr