[시리아 내전의 비극] 세계에서 가장 복잡한 ‘복합내전’

2011년 초 민주화 요구 시위로 촉발된 시리아 내전이 발발 5년을 넘었다. 전문가들은 이 내전을 세계에서 가장 복잡한 ‘복합내전’으로 평가한다. 이 내전은 기본적으로 바샤르 알아사드 대통령 체제를 유지하려는 정부군과 민주화를 요구하는 반군 사이에서 벌어졌다. 알아사드 정권은 이슬람 시아파의 한 계열인 알라위파가 기반이다. 아사드 정권은 같은 시아파인 이란과 오랜 동맹인 러시아의 지원을 받고 있다.

정부군 vs 반군, 시아파 vs 수니파, 러시아 vs 서방 얽히고설켜