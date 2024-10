LA에 간 노량시장 산낙지 '사무엘', 미국 토크쇼에 등장

지난 31일 미국 TBS의 인기 토크쇼 ‘코난쇼’에 한국 노량진 수산시장 출신의 산낙지가 등장했다.

‘사무엘’이라는 이름의 이 산낙지는 코난쇼의 진행자 코난 오브라이언이 지난 2월 내한 당시 노량진 시장을 방문한 길에 입양했던 낙지다.

오브라이언은 당시 시장에서 산 이 산낙지에게 사무엘이라는 이름을 붙인 후 방한 일정 내내 함께했다. 미국으로 돌아가면서는 이 낙지를 사무엘이라는 이름이 적힌 작은 수조에 넣어 아쿠아리움에 기증했다.

그런데 이 낙지 사무엘이 최근 한국관광공사의 지원을 받아 인천국제공항을 통해 출국, LA에 도착했다.

LA 도착한 사무엘은 LA 시내, 유니버설 스튜디오 등을 구경한 후 할리우드 거리에 자신의 촉수로 발도장까지 찍었다.

오브라이언은 이런 소식을 전하며 수조에 든 낙지 사무엘을 이날 스튜디오로 불러 방송 중에 소개했다.

낙지 사무엘은 태어난지 약 1년 정도 됐으며 이는 약 83세에 해당한다.

노년의 사무엘은 앞으로 미국 LA에서 1500달러(167만원)짜리 수온 조절계가 있는 약 1만2000달러(1340만원)짜리 수조에서 살게 될 예정이다.

오브라이언은 방송에서 이외에도 사무엘의 사료로 t당 1200달러 상당의 북태평양 크릴 새우가 필요하고, 사무엘을 돌봐줄 풀타임 관리자로 13만5000달러 등 총 26만5675달러(약 2억9702만원)가 들어간다고 밝히며 투덜거려 폭소를 자아냈다.

그는 ‘팀코코(teamcoco)’ 인스타그램에 ‘오래된 친구와의 재회(Reunited with my old pal)’라는 글과 함께 이 낙지 ‘사무엘’이 담겨 있는 작은 수조를 품에 안고 있는 사진을 공개하기도 했다.

오브라이언은 1993년 NBC ‘레이트나잇쇼' ‘투나잇쇼' 등을 통해 이름을 알렸으며, 현재 TBS '코난쇼'를 진행하는 인기 방송인이다.

그는 지난 2월 자신의 팬이라는 한국의 한 학생의 편지를 받고 방한했으며, DMZ을 방문해 한국의 분단에 대해 알렸고, 박진영과 함께 뮤직비디오를 찍기도 했다.

