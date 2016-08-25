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사회 사회일반

[인사] 통일부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆통일부<고위공무원 승진>▶남북회담본부 상근회담대표 이덕행

◆통계청<과장급 전보>▶품질관리과장 송영선▶조사연구실장 김경용▶경인지방청 지역통계과장 민경삼

◆SBS▶정책팀장 정승민▶CTO 박영수▶전략기획팀장 박기홍▶경영기획팀장 신홍기▶미래성장전략담당 황선복▶인사전략담당 김기헌▶인프라전략담당 현준철▶제작리소스담당 임순원▶편성팀장 김상우▶콘텐츠파트너십팀장 남형석▶PR팀장 이원구▶CSR/정책홍보담당 김형욱▶플랫폼사업팀장 김혁▶IP사업팀장 전성원▶동영상포털담당 우승현▶교양1CP 최태환▶교양2CP 박상욱▶교양3CP 박진홍▶교양4CP 김기슭▶예능1CP 백정렬▶예능2CP 민의식▶예능3CP 공희철▶예능4CP 김재혁▶예능5CP 박상혁▶마케팅담당 남경원▶직원만족팀장 김건호▶기술인프라팀장 안성준▶송출기술팀장 최영균▶라디오기술팀장 채수현▶뉴미디어개발팀장 김상진▶노사협력담당 박진성▶기술운영담당 윤준호▶송신운영담당 조덕현▶비서팀장 고철종▶남북교류협력단장 장현규▶비서팀 담당 황선호

◆중도일보▶부회장 송명학▶사장 최정규

◆부산대▶대외협력부총장 오석근

◆동국대<경주캠퍼스>▶교무처 교무팀장 임종민▶파라미터칼리지 학사운영실장 민준석▶인재개발처 취업지원센터장 겸 대학창조일자리센터 창조일자리사업팀장 이원재▶학생서비스팀장 겸 참사람재능나눔센터장 겸 장애학생지원센터장 임명수▶총무처 총괄지원팀장 구경덕▶재무회계팀장 겸 산학협력단 회계감사팀장 최수호▶산학협력팀장 권영섭▶비서실 비서팀장 김성규▶도서관 학술정보팀장 성채용▶불교문화대학(원) 학사운영실장 박득현

◆한국해양대▶교무처장 정홍열▶학생처장 이성근▶기획처장 김종도▶산학협력단장 경갑수▶도서관장 오세준▶국제교류원장 류동근

◆한국건설기술연구원▶극한건설연구단 단장 신휴성

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