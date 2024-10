사이먼 페그가 자신의 SNS에 '비정상회담' 인증샷을 공개했다.

15일 사이먼 페그는 자신의 트위터를 통해 “Fun and games in Korea, on JTBC's 'Non Summit'. Great show, great hosts. Tune in August 22nd.”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 JTBC의 '비정상회담'에 출연한 사이먼 페그와 출연진들의 모습이 보인다. 지난 22일 방송된 '비정상회담'에 헐리우드 배우 사이먼 페그가 출연해, 영화 속 과학기술과 상상 속 미래에 대해 멤버들과 토론했다.

'비정상회담' 제작진은 앞으로도 외국인 게스트 등 여러 해외 인사를 초대해 다양한 주제로 이야기를 나눌 것이라고 언급했다.

'비정상회담'이 월요일에 방송되고 있는 예능 프로그램 중 5주 연속 화제성 1위를 기록하며 네티즌들의 관심이 이어지고 있다.

온라인 중앙일보

[사진 사이먼 페그 트위터]